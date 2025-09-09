Uzbudljivo otkriće: Planet veličine Zemlje mogao bi imati atmosferu za održavanje života

Znanstvenici su otkrili da bi planet veličine Zemlje, udaljen samo 40 svjetlosnih godina, mogao biti održiv dom za izvanzemaljski život.

Planet TRAPPIST-1e kruži oko svoje zvijezde u takozvanoj Zlatokosinoj zoni, gdje tekuća voda koja podržava život može postojati na površini u obliku globalnog oceana. Međutim, to je moguće samo ako planet ima atmosferu koja održava stabilnu temperaturu.

Sada, koristeći nova mjerenja Svemirskog teleskopa James Webb (JWST), astronomi su pokazali da bi to mogao biti slučaj. Istraživači su usmjerili JWST-ov instrument NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph, hrv. Spektrograf bliskog infracrvenog zračenja) na planet baš kad je prolazio ispred svoje zvijezde.

Dok svjetlost zvijezde sja kroz atmosferu, ako je ima, plinovi apsorbiraju određene valne duljine svjetlosti ovisno o svom kemijskom sastavu. Suautor studije dr. Ryan MacDonald sa Sveučilišta St Andrews rekao je: "Vidimo dva moguća objašnjenja".

"Najuzbudljivija mogućnost je da bi TRAPPIST-1e mogao imati takozvanu sekundarnu atmosferu koja sadrži teške plinove poput dušika", dodao je.

Znanstvenici godinama pokušavaju vidjeti ima li TRAPPIST-1e atmosferu

TRAPPIST-1e je četvrti planet u sustavu crvenog patuljka TRAPPIST-1, koji se nalazi u zviježđu Vodenjaka. TRAPPIST-1e je nešto manji od našeg planeta. Također se nalazi izuzetno blizu svoje zvijezde, na oko tri posto udaljenosti između Zemlje i Sunca, završavajući punu orbitu jednom svakih 6,1 Zemljinih dana.

Foto: Profimedia

Međutim, zbog izuzetno niske površinske temperature TRAPPISTA-1, astronomi smatraju da bi planet mogao sadržavati velike površinske oceane tekuće vode, kao i smrznute površine leda. Znanstvenici godinama pokušavaju vidjeti ima li TRAPPIST-1e atmosferu, ali taj se zadatak pokazao izuzetno teškim.

Koautorica istraživanja, profesorica Hannah Wakeford sa Sveučilišta u Bristolu, rekla je za The Daily Mail: "Količina svjetlosti koja bi prošla kroz atmosferu poput naše nevjerojatno je mala, pa mjerenje toga zahtijeva mnogo preciznih opažanja. Tražimo promjene u 'dijelovima na milijun', što je promjena od oko 0,001 posto svjetlosti koju mjerimo od zvijezde tijekom prolaska planeta".

TRAPPIST-1e ima tekuću vodu?

Podaci istraživanja pokazuju da postoji velika vjerojatnost da TRAPPIST-1e doista ima atmosferu vrlo sličnu Zemljinoj te bi stoga mogao imati i tekuću vodu. Istraživači vjeruju da bi TRAPPIST-1e mogao imati "sekundarnu atmosferu" sastavljenu od teških plinova poput dušika.

"Isto se dogodilo i s ranom Zemljom. Sekundarna atmosfera, poput naše, nastaje ispuštanjem plinova iz stijena koje čine sam planet. U našem slučaju, kroz vulkansku aktivnost i bombardiranje asteroidima, što dovodi do oslobađanja ogromnih količina dušika, koji čini glavninu naše atmosfere", objasnila je profesorica Wakeford.

Foto: Profimedia

To je važno jer bi atmosfera bogata dušikom stvorila efekt staklenika koji bi trebao održavati planet toplim i stabilnim. Budući da je TRAPPIST-1e plimno zaključan, što znači da je jedna strana uvijek okrenuta prema Suncu, to znači da bi mogao imati ocean na strani okrenutoj prema Suncu i led u tamnijim područjima.

Više podataka trebalo bi dati jasniju sliku

Novi podaci također su isključili mogućnost da bi TRAPPIST-1e mogao imati tanku atmosferu bogatu CO2 poput Marsa ili Venere u našem Sunčevom sustavu.

"Ova nova opažanja definitivno su isključila prisutnost primordijalne atmosfere, ali još uvijek ne možemo razaznati između scenarija sekundarne atmosfere i mogućnosti da se sekundarna atmosfera nije formirala", rekla je profesorica Wakeford.

Istaknula je da samo iz ovih mjerenja ne možemo reći može li TRAPPIST-1e sadržavati izvanzemaljski život ili bi mogao biti održiv dom za ljude u budućnosti. Međutim, istraživači se nadaju da će u budućnosti prikupiti više podataka, što bi trebalo otkriti jasniju sliku.

Ovi podaci temeljeni su na samo četiri JWST opažanja TRAPPISTA-1e, a uskoro će istraživači imati 20 opažanja na kojima će raditi. Ti podaci trebali bi omogućiti istraživačima da razlikuju scenarije bez atmosfere i one sa sekundarnom atmosferom te tako otkriti je li planet doista nastanjiv.

