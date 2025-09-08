Slavimo blagdan Male Gospe: Znate li što obilježavamo na taj dan i po čemu je poseban?

Danas, 8. rujna, Katolička crkva slavi blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, u narodu mnogo poznatiji kao Mala Gospa.

Ovaj blagdan duboko je ukorijenjen u vjerskoj i kulturnoj tradiciji hrvatskog naroda, koji Mariju štuje kao svoju nebesku zaštitnicu i kraljicu. To je dan koji spaja duhovnu obnovu, pučke običaje i zajedništvo, kako u domovini, tako i diljem svijeta gdje žive Hrvati, piše Hrvatska katolička mreža.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Početak Novog zavjeta i povijest slavlja

Za razliku od Velike Gospe, kada se 15. kolovoza slavi Marijino uznesenje na nebo, Mala Gospa označava njezin rođendan. U crkvenom kalendaru, uz Isusov (Božić) i rođenje svetog Ivana Krstitelja, ovo je tek treći rođendan koji se liturgijski slavi.

Kako je u jednoj prigodi objasnio nadbiskup Tomo Vukšić, Marijino rođenje shvaća se kao početak Božje priprave za spas čovječanstva i trenutak stvaranja Novog zavjeta. Njezino rođenje znak je nade i ispunjenja Božjeg plana spasenja.

Korijeni ovog slavlja sežu u 5. stoljeće u Jeruzalemu, gdje je podignuta crkva na mjestu za koje se vjeruje da je Marijina rodna kuća, a na Zapadu se blagdan proširio tijekom 7. stoljeća.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Od svečanih procesija do pučkih fešti

Mala Gospa zaštitnica je brojnih mjesta u Hrvatskoj. Posebno je svečano u Solinu, gdje se u Gospinu prasvetištu na Gospinu Otoku održava središnje slavlje koje okuplja tisuće hodočasnika. Velike proslave održavaju se i u Voćinu, Čakovcu, Loparu i drugim marijanskim svetištima diljem zemlje. No, slavlje nije rezervirano samo za velika svetišta.

U istarskom mjestu Baderna, uz svečanu svetu misu u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije, u petak je bila organizirana i velika pučka fešta.

Na sam blagdan, u ponedjeljak 8. rujna u 11 sati je u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije održano koncelebrirano misno slavlje. Organizator je Mjesni odbor Baderna, uz potporu Grada Poreča.

Blagdan u narodu označava i svojevrsni početak jeseni, što potvrđuje i poznata izreka: "Gospa Mala – jesen prava!"

Tradicija u hrvatskom iseljeništvu

Pobožnost prema Maloj Gospi Hrvati su sačuvali i daleko od domovine. Svake godine hrvatska zajednica u Washingtonu okuplja se na svečanoj misi u Bazilici nacionalnog svetišta Bezgrešnog Začeća, najvećoj katoličkoj crkvi u Sjedinjenim Državama.

Ondje se, kako prenosi portal Croatians Online, vjernici nakon mise okupljaju u dvjema hrvatskim kapelama – kapeli Marije Bistrice i kapeli Gospe Kraljice Mira. Te kapele, koje je izradio kipar Josip Turkalj, a posvetio kardinal Franjo Kuharić 1970. godine, trajni su spomenik vjere i nacionalnog identiteta hrvatskih iseljenika. Slične proslave, uz svete mise, procesije i druženja uz tradicionalna jela, održavaju se u hrvatskim zajednicama diljem svijeta.

