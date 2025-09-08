Nemojte otkriti ove tri stvari o sebi na razgovoru za posao: Možda ga nećete dobiti

Na razgovoru za posao nije važno samo što znate, već i kako se predstavljate. Prema riječima uspješne direktorice Suzy Welch, tri naizgled bezazlene izjave mogu vas automatski izbaciti iz utrke za željeno radno mjesto.

Imati poduzetnički duh je sjajno, no to možda nije najbolja tema za razgovor za posao.

"Reći 'Jednog dana želim pokrenuti vlastiti biznis' na razgovoru za posao zvuči kao da planirate izlaz prije nego što ste uopće zakoračili unutra”, napisala je Welch u članku za CNBC Make It.

"U većini tvrtki, rukovoditelji se slažu da novozaposleni počinju financijski 'imati smisla' tek nakon otprilike tri godine. Ako date do znanja da vam je plan otići i pokrenuti nešto svoje, većina tvrtki neće se htjeti kockati s vama", dodala je.

Ne priznajte ove stari na razgovoru

Druga stvar koju biste trebali zadržati za sebe jest priznanje da "vam je ravnoteža između poslovnog i privatnog života važna".

Da, to je nešto što gotovo svaki zaposlenik želi u svakodnevnom životu, "ali ako kažete da vam je to glavni prioritet, odmah ćete se diskvalificirati, barem u očima mnogih osoba koje zapošljavaju", otkriva Welch. "Tvrtke žele znati da ste motivirani, da želite uspjeti i da su vaši ciljevi usklađeni s njihovima. Produktivnost i strast su važni."

Još nešto što biste trebali izbjegavati reći na razgovoru, iako je to čest scenarij u korporativnom svijetu, jest priznanje da ste otpušteni u sklopu nedavnih otkaza u vašoj tvrtki.

Foto:

Ovaj savjet od Welch možda će zvučati iznenađujuće, ali ima dobar razlog.

"Iskusni rukovoditelji znaju da kod mnogih otkaza tvrtke zadrže najbolje zaposlenike i rasporede ih na druga mjesta unutar organizacije. I oni se tada pitaju — zašto se to nije dogodilo vama?" rekla je. "Zato trebate svoju situaciju objasniti na nijansiran način, pokazujući da znate što im prolazi kroz glavu. Na primjer, mogli biste objasniti da se vaša tvrtka potpuno povukla iz određenog poslovnog područja, pa vaše vještine više nisu imale primjenu u novoj strukturi tvrtke."

Iskustva na Redditu

Osim što trebate paziti što govorite, postoje i suptilni testovi koje menadžeri koriste kako bi procijenili jeste li pravi kandidat.

Voditelji zapošljavanja otkrili su na Redditu različite metode koje koriste na kandidatima — a da oni toga nisu ni svjesni.

Jedan korisnik napisao je da je bio na razgovoru gdje su "stavili vrč vode i čašu kako bi vidjeli hoće li je netko piti tijekom intervjua", piše New York Post.

Foto:

"Bio sam jedina osoba koja je pila vodu 'normalnim tempom' tijekom razgovora, a to se smatra znakom samopouzdanja u radnom okruženju jer prihvaćate ponudu ili dar", napisao je korisnik. Dodao je da je njegov "normalni tempo" bio uzimanje gutljaja nakon svakog odgovora na pitanje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ovisni o mobitelu? Razgovarali smo s psihologinjom, provjerite imate li simptome