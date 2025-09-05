Najljepše ime na svijetu popularno je i u Hrvatskoj: Roditelji ga često biraju
Ime Sofija, koje je jedno od najčešćih imena koje biraju roditelji, skriva zanimljive povijesne detalje
Prema istraživanju koje je proveo dr. Bod Winter, kognitivni lingvist sa Sveučilišta u Birminghamu, ime Sofija proglašeno je najljepšim i najprivlačnijim imenom na svijetu.
Istraživanje je obuhvatilo širok spektar ispitanika koji su slušali izgovore stotinu različitih imena. Rezultati su pažljivo analizirani s fokusom na fonetsku privlačnost, ritam i emocionalni utjecaj.
Od svih testiranih imena, Sofija je konstantno osvajala najviše ocjene, zahvaljujući svojoj melodioznoj zvučnosti i savršenom spoju mekih suglasnika i sonornih samoglasnika koji je čine vrlo ugodnom za izgovor.
Sofija kroz povijest
Ime Sofija odlikuje se melodičnošću i univerzalnom privlačnošću, prepoznatljivim u mnogim jezicima, a istovremeno nosi duboko povijesno i filozofsko značenje. Potječe od grčke riječi σοφία (sophía), što u prijevodu znači "mudrost", a njezino značenje ukorijenjeno je u starogrčkoj kulturi.
Ime simbolizira vrijednosti poput inteligencije, znanja i dubokog razumijevanja – kvaliteta koje su u staroj Grčkoj bile visoko poštovane i cijenjene.
Ime Sofija je u ranom kršćanstvu postalo je još poznatije zbog svete Sofije Rimske, kršćanske mučenice iz 2. stoljeća. Ime je prvo postalo popularno u istočnim dijelovima Rimskog Carstva, osobito u grčkim područjima, a kasnije se proširilo i u slavenske zemlje i diljem zapadne Europe, gdje je od 16. stoljeća postalo sve češće.
Različite verzije imena Sofija (kao što su Sophia, Sofía, Sofie, Sophie, Sophy) prisutne su u mnogim kulturama i jezicima.
Ime Sofija i dalje je jedno od najomiljenijih, a njegovu popularnost ne određuje samo zvučna ljepota, već i duboko značenje koje nosi. Zbog svoje povezanosti s mudrošću i razumijevanjem, ovo ime često biraju roditelji koji žele odabrati ime s pozitivnim konotacijama, piše Greekreporter.
Ime Sofija u Hrvatskoj
Ime Sofija jedno je od popularnijih imena u Hrvatskoj, a trenutačno je među 500 najčešćih. Danas u zemlji postoji više od četiri tisuće osoba koje nose to ime, prema podacima actacroatice. Najveći broj novorođenih Sofija bio je zabilježen između 1930. i 1937. godine.
Ime se češće javlja na sjeveru Hrvatske. Prema istraživanju, najviše osoba s ovim imenom živi u Zagrebu (preko 400), Osijeku (oko 100) i Rijeci (oko 80).
O popularnosti imena Sofija svjedoče i poznate osobe. Trener Slaven Bilić i njegova partnerica Ivana Đeldum odlučili su svojoj kćeri dati ime Sofia, kao i bračni par Modrić, Vanja i Luka. I kći pjevača Jacquesa Houdeka zove se Sofija. Voditeljica Nikolina Pišek svojoj kćeri je također dala ime Una Sofija.
