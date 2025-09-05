Najljepše ime na svijetu popularno je i u Hrvatskoj: Roditelji ga često biraju

Prema istraživanju koje je proveo dr. Bod Winter, kognitivni lingvist sa Sveučilišta u Birminghamu, ime Sofija proglašeno je najljepšim i najprivlačnijim imenom na svijetu.

Istraživanje je obuhvatilo širok spektar ispitanika koji su slušali izgovore stotinu različitih imena. Rezultati su pažljivo analizirani s fokusom na fonetsku privlačnost, ritam i emocionalni utjecaj.

Od svih testiranih imena, Sofija je konstantno osvajala najviše ocjene, zahvaljujući svojoj melodioznoj zvučnosti i savršenom spoju mekih suglasnika i sonornih samoglasnika koji je čine vrlo ugodnom za izgovor.

Sofija kroz povijest

Ime Sofija odlikuje se melodičnošću i univerzalnom privlačnošću, prepoznatljivim u mnogim jezicima, a istovremeno nosi duboko povijesno i filozofsko značenje. Potječe od grčke riječi σοφία (sophía), što u prijevodu znači "mudrost", a njezino značenje ukorijenjeno je u starogrčkoj kulturi.

Ime simbolizira vrijednosti poput inteligencije, znanja i dubokog razumijevanja – kvaliteta koje su u staroj Grčkoj bile visoko poštovane i cijenjene.

Ime Sofija je u ranom kršćanstvu postalo je još poznatije zbog svete Sofije Rimske, kršćanske mučenice iz 2. stoljeća. Ime je prvo postalo popularno u istočnim dijelovima Rimskog Carstva, osobito u grčkim područjima, a kasnije se proširilo i u slavenske zemlje i diljem zapadne Europe, gdje je od 16. stoljeća postalo sve češće.

Različite verzije imena Sofija (kao što su Sophia, Sofía, Sofie, Sophie, Sophy) prisutne su u mnogim kulturama i jezicima.

Ime Sofija i dalje je jedno od najomiljenijih, a njegovu popularnost ne određuje samo zvučna ljepota, već i duboko značenje koje nosi. Zbog svoje povezanosti s mudrošću i razumijevanjem, ovo ime često biraju roditelji koji žele odabrati ime s pozitivnim konotacijama, piše Greekreporter.

Ime Sofija u Hrvatskoj

Ime Sofija jedno je od popularnijih imena u Hrvatskoj, a trenutačno je među 500 najčešćih. Danas u zemlji postoji više od četiri tisuće osoba koje nose to ime, prema podacima actacroatice. Najveći broj novorođenih Sofija bio je zabilježen između 1930. i 1937. godine.

Ime se češće javlja na sjeveru Hrvatske. Prema istraživanju, najviše osoba s ovim imenom živi u Zagrebu (preko 400), Osijeku (oko 100) i Rijeci (oko 80).

O popularnosti imena Sofija svjedoče i poznate osobe. Trener Slaven Bilić i njegova partnerica Ivana Đeldum odlučili su svojoj kćeri dati ime Sofia, kao i bračni par Modrić, Vanja i Luka. I kći pjevača Jacquesa Houdeka zove se Sofija. Voditeljica Nikolina Pišek svojoj kćeri je također dala ime Una Sofija.

