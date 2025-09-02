Sisak vas zove: Otkrijte čari grada na tri rijeke i doživite njegovu jesen

Vikendi tijekom jeseni uvijek su zanimljivo vrijeme za izlete. Tijekom ovog zlatnog godišnjeg doba događaju se brojne manifestacije, još su uvijek dani dugi i okupani suncem, a sve što je u radijusu do 100 kilometara zanimljivo za istraživanje. Živite li u kontinentalnom dijelu Hrvatske znajte ovo Sisak vas zove da u njemu provedete vikend. Sadržaja je dosta, grad nudi divne priče o umjetnosti i povijesti, hrana je odlična, a cijene pristupačne. Dodamo li i to da je u odnosu na Zagreb, Sisak udaljen autocestom (koja je besplatna) svega 40-ak minuta vožnje, da grad ima i odličnu željezničku povezanost s metropolom te da se nalazi nedaleko parka prirode Lonjsko polje, evo razloga više! Kad stignete u Sisak dovoljno je samo parkirati automobil ili sa stanice krenuti u istraživanje. Većina gradskih atrakcija je međusobno udaljena nekoliko minuta lagane šetnje.

Foto: Nikola Zoko

Žila kucavica Siska je šetnica Slave Striegla na obali rijeke Kupe koja će vas voditi kraj nekih zanimljivosti ovog grada. Na lijevoj se strani nalazi ART caffe, po mnogočemu neobičan kafić. Ugodan interijer i eksterijer poziva na opuštanje, a konobari koji poslužuju kavu na razgovor. Vrlo brzo ćete čuti kako kavu pijete u praktikumu Srednje škole Viktorovac, a kako vam je poslužuju učenici na praksi. Proširite li sliku, po obliku zgrade zaključit ćete da je možda nekad imala i malo drugačiju namjenu. I za to postoji priča - zgrada u Rimskoj 19, u kojoj se danas nalazi ART caffe u prizemlju i Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, s Galerijom te Glazbena škola i županijski dječji vrtić, nekadašnji je zatvor u Sisku koji je poslije obnove dobio novu svrhu. Ono što posebno oduševljava je i prostor u kojem možete doživjeti radionicu cijanotipije koju za male i velike posjetitelje vodi Martina Mladenović, voditeljica Odjela baštine Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije.

Cijanotipija: plava fotografija koja oduševljava umjetnike već 180 godina!

Cijanotipija je stara fotografska tehnika koju je 1842. godine izumio engleski znanstvenik Sir John Herschel. Riječ je o procesu u kojem se, s pomoću kemikalija na bazi željeza i uz pomoć sunca, na papir ili druge materijale stvara trajni otisak u karakterističnoj tamnoplavoj boji. Tehnika je bila vrlo popularna u inženjerstvu za umnožavanje tehničkih nacrta zbog svoje jednostavnosti i niske cijene, ali ju je slavna engleska botaničarka Anna Atkins učinila poznatom u području umjetničke fotografije. Ona je ovom metodom ilustrirala svoju knjigu o papratima i algama, izrađujući pri tome jednu od prvih fotografski ilustriranih knjiga na svijetu. Tragom svojih uzora, Martina predano skuplja lišće i cvijeće Siska te kroz ovu radionicu pokazuje kako uz malo truda i kreativnosti mogu nastati prava mala remek djela, a zanimljiv je podatak kako je upravo cijanotipija prije samo mjesec dana ušla u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Radionica traje u prosjeku 90 minuta, a cijena po osobi iznosi 5 eura.

Jedinstveno iskustvo fotografiranja

Nešto dalje, u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2, nalazi se Atelier Siscia. Na prvi pogled retro studio za fotografiranje sličan onima s druge polovice prošlog stoljeća. No, kad otvorite vrata i upoznate kultnog sisačkog fotografa Miroslava Arbutinu Arbu shvatit ćete da ste zakoračili u centar za stare fotografske tehnike, gdje se čuvaju stare metode i procesi fotografiranja. Uz priču kako je nastala fotografija vrlo brzo se možete naći i pred objektivom majstora te po dogovoru boravak u Sisku ovjekovječiti retro crno-bijelom fotografijom.

Foto: Nikola Zoko

Sve su kuće jednake, osim Holandske!

Ovu ćete kuću vrlo lako uočiti promatrajući pročelja. Holandska kuća u Sisku jedan je od najvažnijih povijesnih i kulturnih spomenika grada, sagrađena oko 1860. godine kao veliko žitno skladište. Nalazi se u glavnoj gradskoj ulici i svojim karakterističnim pročeljem u nizozemskom arhitektonskom stilu odudara od okoline zbog čega je i dobila naziv "Holandska kuća". Zgrada ima četiri kata i masivni podrum, s otvorenom drvenom međustropnom konstrukcijom koja prostoriji daje poseban ambijentalni ugođaj. Nakon višegodišnjeg propadanja, Holandska kuća je obnovljena i prenamijenjena u jedinstveni interpretacijski centar industrijske baštine, prvi takve vrste u Hrvatskoj. Otvoren je 2020. godine, a posjetiteljima nudi multimedijski prikaz povijesti industrijalizacije Siska, s 3D mapiranjem i pregledom 35 ključnih industrijskih lokaliteta. U prostoru se nalazi i Gradska galerija Slave Striegla, posvećena životu i radu značajnog sisačkog slikara, kao i fascinantna zbirka starih uređaja za reprodukciju zvuka - gramofona i radija iz privatne kolekcije Velimira Krakera, jedne od najvažnijih takvih zbirki u Hrvatskoj. Holandsku kuću možete razgledati svakog dana (osim ponedjeljka), a cijena ulaznice je 2 eura.

Foto: Nikola Zoko

Odlična gastronomija po povoljnim cijenama

Pogledate li šetnicu Slave Striegla vidjet ćete sve generacije Siščana kako uživaju na terasama u piću i finim zalogajima. Svakako sjednite na jednu od terasa, fotografirajte se kraj spomenika poznatog hrvatskog pjesnika Antuna Gustava Matoša. Izradio ga je jedan od najistaknutijih hrvatskih kipara Ivan Kožarić, a 'Sisački Matoš' je replika izvorne skulpture „Matoš na klupi“ koju je umjetnik 1978. godine izradio i postavio u Zagrebu. Zanimljivo je dodati kako je Matoš u Sisak stigao 1992. godine te da se još jedna replika nalazi u francuskom Issy-les-Moulineauxu. Dok pozirate svom fotografu grleći Matoša, pažnju će vam privući miris koji se širi sa susjedne terase. Ona pripada popularnom sisačkom restoranu City Garden koji na poseban način sljubljuje tradicionalno i moderno. Klasični roštilj, wok na razne načine ali i tradicionalni rižoto s bučom i feta sirom samo su neke delicije koje će vas ovdje oduševiti dok jedete i promatrate Kupu.

Foto: Nikola Zoko

Rijeka Kupa iz druge perspektive

Upravo njom plovi i još jedna atrakcija i zaštitni znak Siska - turistički brod Juran i Sofija kojim upravlja direktor Turističke zajednice grada Siska Zvonimir Rajković, ujedno i najbolji vodič kroz Sisak kojeg možete imati. Brod je izrađen 2003. godine u sisačkom brodogradilištu, a 2020. doživio je temeljiti remont kako bi posjetiteljima pružio još ugodniji i sigurniji boravak. Polasci su subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima s ukrcajem na doku uz samu šetnicu, a tijekom 90-minutne panoramske vožnje, putnici mogu uživati u jedinstvenom pogledu na povijesnu jezgru Siska, industrijsku baštinu te prirodu koja posebno oduševljava na ušću rijeke Kupe u Savu. Na brodu može biti 74 osobe, karta za odrasle je 5 eura (postoje i obiteljske ulaznice), a brod ovog povijesnog naziva možete unajmiti i za posebne prigode.

