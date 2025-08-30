Znate li što znači 'friendflation'? Danas ga je gotovo nemoguće izbjeći

U zadnje vrijeme, nije teško primijetiti da su troškovi života porasli, a mnogi se bore s visokim cijenama najma, hrane i svakodnevnih potrebština. Za pripadnike generacije Z, čak i osnovne stvari postale su luksuz, a izlazak s prijateljima još je veći izazov.

Friendflation = the perfect storm of social + financial pressure, turning joy into stress.

It’s when the cost of birthdays, weddings, brunches, & trips grows faster than your paycheck. — Samit Kapoor (@samkap_1) August 21, 2025

Sada se, međutim, suočavaju i s novim društvenim fenomenom "friendflation". Ovaj izraz spaja pojmove prijateljstva i inflacije, označavajući rastuće troškove održavanja prijateljskih veza. Iako prava prijateljstva nisu nešto što bi trebalo ovisiti o novcu, za mnoge u Gen Z, financijske poteškoće počinju ometati druženja, ostavljajući ih s osjećajem da propuštaju važne trenutke.

Na društvenim mrežama mnogi se žale na "friendflation". Jedan korisnik je napisao: "Friendflation je savršena oluja financijskog i društvenog pritiska, koji pretvara radost u stres. Troškovi rođendana, vjenčanja, bruncheva i putovanja rastu brže od mojih prihoda". Drugi su se našalili, ističući da je danas gotovo nemoguće izbjeći ovaj fenomen.

Kako se nositi s friendflationom? Dobra vijest je da postoji puno načina kako održati društveni život bez prekomjernog trošenja. Planiranje unaprijed može biti ključ – zajednički kalendar koji uključuje dovoljno vremena za pripremu omogućuje svima da se usmjere na financijski prihvatljive planove. Također, kućna druženja gdje svatko doprinosi hranom i pićem, ili povratak klasičnim društvenim igrama, mogu pružiti zabavu bez ozbiljnog trošenja.

Friendflation može biti izazov, ali uz malo kreativnosti i planiranja, i dalje je moguće održati prijateljstva i zabavu, a pritom čuvati svoj proračun.

