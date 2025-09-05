Fotografi vjenčanja mogu predvidjeti razvod: 'Ovih pet suptilnih znakova ukazuju na to'

Vjenčanje bi trebalo biti jedan od najsretnijih dana u životu para, no za neke može otkriti znakove problema koji tek dolaze.

Način na koji se par ponaša na taj emocionalno nabijen dan može biti upozorenje da ste možda odabrali pogrešnu osobu.

Nitko to ne zna bolje od fotografa vjenčanja, koji izbliza promatraju i bilježe međusobne interakcije parova u stvarnom vremenu.

"Definitivno možete osjetiti kad je par zaljubljen, postoji toliko kemije", rekla je Rocio Pagoada, fotografkinja vjenčanja iz Chicaga. "To se iskreno vidi na fotografijama."

Ali, postoje i oni parovi koji ne djeluju kao da im je posebno drago što su zajedno. "Mislim da je sedam od deset vjenčanja stvarno lijepo. A onda su tu ona neka za koja se pitate: 'Zašto se oni uopće vjenčavaju?'" dodala je.

Ponekad su znakovi suptilni, ali ipak primjetni. "Način na koji stoje jedno kraj drugog, kako se drže, kako se gledaju - to su ključne stvari koje primjećujem nakon toliko godina u ovom poslu", rekao je Michael Cassara, fotograf iz New Yorka.

Naravno, fotografi ne znaju uvijek hoće li brak zaista završiti razvodom. "Ponekad me iznenadi, i da vam pokažem slike, rekli biste: 'Vidi se da su ludo zaljubljeni'", kaže Cassara.

Ipak, većina fotografa sjeća se situacija u kojima su pomislili da brak neće potrajati. Zanimljivo, gotovo svi intervjuirani fotografi istaknuli su kako ovakvo hladno i odbijajuće ponašanje uglavnom primjećuju kod heteroseksualnih parova.

1. Mladoženja previše pije

Jedan od najčešćih znakova upozorenja koje primjećuju fotografi jest kad mladoženja previše pije već prije same ceremonije.

Fotografkinja Lauren O’Brien iz New Yorka kaže da su se upravo parovi s pijanim mladoženjama često kasnije razveli.

Jedan od njih bio je toliko pijan da nije mogao stajati tijekom fotografiranja prije same ceremonije, sve je završilo povraćanjem u grmlje. Kasnije je saznala da je cijelo vrijeme varao svoju suprugu.

"Naravno, treba se zabaviti, ali ako si potpuno pijani ili izgubljeni, počinjem se pitati jesi li uopće sretan što se ženiš", rekla je Megan Noll, fotografkinja iz Cincinnatija.

2. Mladoženja ne usmjerava stopala prema mladenki

Možda zvuči čudno, ali Michael Cassara kaže kako godinama primjećuje da zaljubljeni muškarci na fotografijama nesvjesno uvijek usmjere stopala prema svojoj partnerici.

Ako su stopala okrenuta od nje, djeluje kao da želi pobjeći.

3. Nedostatak oduševljenja pri prvom pogledu na mladenku

Prvi pogled para jedno na drugo na dan vjenčanja često je emotivan trenutak, no ne uvijek.

Pagoada se sjeća mladoženje koji je, ugledavši mladenku, rekao: "Aha, mislio sam da ćeš biti više sređena."

Bio je očito zaokupljen sobom, a ne njome, i nije ju volio onako kako bi trebao na njihov dan.

4. Par nije 'opsjednut' jedno drugim

"Ako mladoženja nije barem malo opsjednut mladenkom, to mi je znak upozorenja", kaže Noll.

Kod sretnih parova, čak i tijekom brzog pogleda, vidi se da mu je stalo, da je provjerava, pazi je, smiruje. S druge strane, potpuni nedostatak nježnosti, ili kad jedan partner očajnički traži pažnju dok drugi odbija dodir, može ukazivati na dublje probleme.

"Jedan par sam pitala da se poljube, a mladenka je doslovno držala dah, kao da joj je odvratno", kaže Pagoada.

Još gore je kad partner odbija surađivati, poput mladoženje koji nije htio ni nasmiješiti se na fotografijama i rekao: "Nasmijat ću se kad mi to bude iskreno."

5. Više uživaju s prijateljima nego jedno s drugim

Ako netko od mladenaca "oživi" tek kad je okružen prijateljima, to može biti znak da mu/joj nije baš stalo do partnera, piše Huff Post.

"Kad više uživaš u društvu nego u intimnim trenucima s partnerom, to je za mene crvena zastavica", kaže O’Brien.

"Ako mladoženja ignorira želje mladenke kako bi partijao sa svojim društvom, to mi je znak da nešto nije u redu. Sve što trebaš je nasmijati se i podržati ju – nije to teško", dodaje Noll.

Ipak, većina brakova počinje iskreno

Ovi primjeri mogu zvučati obeshrabrujuće, ali dobra vijest je da većina parova zaista želi brak i zrače srećom.

"Kod većine njih vidi se da su čekali ovaj dan cijeli svoj život", kaže Pagoada.

No, uvijek će postojati oni rijetki slučajevi koji se pamte, poput mladoženje koji je odbio slikati se s vlastitom majkom i bio agresivan prema osoblju. "Još su uvijek u braku, i iskreno, šokirana sam. Ali ne vidim da će to potrajati – jednom će nekome toga biti dosta", zaključila je O’Brien.

