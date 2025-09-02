'Tihi obrasci koji razaraju bliskost': Bračna terapeutkinja otkriva kako se svađati

Sukobi su sastavni dio svake veze i sami po sebi ne moraju biti prijetnja odnosu. Stručnjaci ističu da svađa ne postaje problem dok god se partneri vide kao saveznici. Ipak, trenutak u kojem se sukob pretvara u gubitak ne određuje snaga argumenata niti činjenica tko je izgovorio posljednju riječ.

Bračna terapeutkinja Cheryl Groskopf naglašava da se pravi gubitak ne događa kada netko zalupi vratima ili prekine razgovor, već ranije – onog trenutka kada se živčani sustav prebaci iz povezivanja u zaštitu. Tada partner prestaje biti doživljavan kao oslonac i počinje se promatrati kao protivnik, čime sukob gubi svoju svrhu i pretvara se u nadmetanje, piše HuffPost.

Foto: Pexels

Kad odnos postane sporedan

U praksi je taj prijelomni trenutak često neprimjetan. Dovoljno je skretanje pogleda, stisnuta čeljust ili hladno izgovoreno "ma svejedno" da tijelo pošalje jasnu poruku: ovo više nije sigurno mjesto. Nesigurnost, ističe terapeutkinja Cheryl Groskopf, ne podrazumijeva fizičku ugroženost, već osjećaj da osoba nije viđena, poštovana niti emocionalno podržana. U tom trenutku prestaje empatija, a razgovor se pretvara u obranu vlastitog ega.

"Više se ne razgovara kako bi se partneri zbližili, nego kako bi se izdržao trenutak. Kada oba partnera uđu u takav način funkcioniranja, oni više ne komuniciraju nego samo reagiraju. U tom trenutku veza je već narušena, iako toga postajemo svjesni tek kasnije", dodaje Groskopf.

Tihi obrasci koji razaraju bliskost

Čak i parovi s najboljim namjerama često nesvjesno usvoje navike koje naizgled smiruju sukob, ali zapravo uništavaju vezu. Ponekad partneri izvana djeluju smireno, iako u sebi kipe od ljutnje, koriste izraze poput "moramo postaviti granice" umjesto da iskreno kažu što ih ljuti, ili slušaju samo da bi kasnije mogli odgovoriti. Takvo ponašanje ne rješava problem, nego udaljava partnere i otežava stvarnu povezanost.

Jedan od jasnih znakova da razgovor ide u krivom smjeru jest kada postane "pametniji", ali ne i topliji. "Možete koristiti ispravne riječi i ton, ali ako nestane osjećaja zajedništva, sukob više nije prilika za razumijevanje, nego nadmetanje", ističe Groskopf.

Foto: Pexels

Kada se sukob pretvori u borbu za prevlast

Terapeutkinja Melanie Preston upozorava na obrasce koji najčešće pogoršavaju sukob: obrana, prekidanje i nadglasavanje, izvlačenje starih zamjerki, uvrede, sarkazam ili potpuno povlačenje.

"Takvi postupci možda se čine opravdanima u trenutku, ali s vremenom uništavaju povjerenje. Ljudi tada prestaju govoriti o onome što ih muči – ne zato što je sve u redu, već zato što se više ne osjećaju sigurno", kaže Preston.

Vrijeme za pauzu

Prepoznati trenutak kada treba stati ključno je za očuvanje veze. Ako osjećate da ne možete jasno misliti, da vam srce ubrzano lupa ili da ponavljate iste riječi sve glasnije, vrijeme je za pauzu.

"Pauza ne znači prekid veze, nego zaštitu odnosa, ali ona funkcionira samo ako partneru jasno kažete: 'Trebam 20 minuta da se smirim, ali vraćam se na razgovor", savjetuje Groskopf.

Foto: Pexels

Prava pobjeda u svađi

Stručnjaci ističu da pobjeda u svađi ne ovisi o jačini glasa niti o posljednjoj riječi, već o tome koliko se partneri nakon sukoba osjećaju viđeno, sigurno i voljeno.

"Često partner 'pobijedi' nadglasavanjem ili dokazivanjem nečega, ali pritom izgubi ono najvažnije: povjerenje i spremnost druge osobe da ostane u vezi", upozorava Preston.

Zdrava veza ne poznaje pobjednike i gubitnike, nego temelji na suradnji i zajedništvu. Svađa se može dobiti, ali pritom se lako može izgubiti ono najdragocjenije – partner do kojeg vam je stalo.

