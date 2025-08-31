Sumnjate da izlazite sa psihopatom? Ovo je ključni znak na koji trebate obratiti pažnju

U ranim fazama spojeva teško je procijeniti kakva je osoba zapravo. Iako se može činiti iskrenom i ljubaznom, možda skriva mračniju stranu svoje osobnosti.

Sada su stručnjaci otkrili ključni znak da bi osoba koja vam se počinje sviđati mogla biti psihopat. A sve ima veze s ishodima njihovih prethodnih spojeva, tvrde.

Tim znanstvenika anketirao je gotovo 500 odraslih osoba koje su ispunile niz upitnika o različitim osobinama i ponašanjima, uključujući i korištenje aplikacija za spojeve.

Veći broj odnosa povezan s psihopatskim osobinama

Analiza je otkrila da su muškarci koji su putem aplikacija imali više seksualnih odnosa češće pokazivali viši stupanj psihopatskih osobina.

Istraživači s Hochschule Döpfer sveučilišta primijenjenih znanosti u Njemačkoj upozoravaju da takvo ponašanje može odražavati sklonost iskorištavanju drugih i sposobnost ciljanog traženja ranjivih osoba.

"Pojedinci s bržom životnom strategijom, posebno muškarci s izraženom psihopatijom i seksualnim nagonima, prijavljuju veći uspjeh u pronalasku partnera putem aplikacija za spojeve", naveli su.

Otprilike 31 posto sudionika izjavilo je da su već bili na spoju preko Tindera ili slične aplikacije, bez značajne razlike između muškaraca i žena.

Međutim, razlika se pojavila kada je riječ o spolnim odnosima s osobama upoznatim online - dvije trećine onih koji su prijavili spolni odnos s osobom s aplikacije bili su muškarci.

Žene zadovoljnije ishodom, ali uz snižene kriterije

Promiskuitetni muškarci također su češće imali više psihopatskih osobina.

Ova osobina ličnosti uključuje bezosjećajnost, nedostatak empatije i grižnje savjesti, površni šarm i manipulaciju. Također se povezuje s impulzivnošću, rizičnim ponašanjem i pretjeranim osjećajem vlastite važnosti.Tim ističe da psihopatija u ovom kontekstu može odražavati i stratešku sposobnost prepoznavanja osoba otvorenih za neobavezan seks.

To se nadovezuje na prethodna istraživanja koja su pokazala da psihopatski muškarci mogu biti uspješniji u kratkoročnim seksualnim odnosima poput avantura za jednu noć, piše Daily Mail.

Studija, objavljena u časopisu Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, također je otkrila da su žene koje su imale spolni odnos s osobom upoznatom putem aplikacije češće bile zadovoljne svojim izborom u usporedbi sa ženama koje to nisu iskusile.

To bi moglo biti zato što su žene uložile više truda u odabir potencijalnog partnera tijekom dopisivanja i bile spremnije prihvatiti manju razinu privlačnosti ili razočaranje uživo.

"Žene koje su imale spolni odnos putem aplikacija snizile su kriterije u usporedbi s onima koje nisu imale odnose putem Tindera i sličnih aplikacija",rekao je autor studije dr. Lennart Freyth. "Iznenadilo nas je to snižavanje standarda kod žena na spoju. To doživljavamo kao efekt nepovratnoga troška - nakon već obavljenog dopisivanja u trenutku kad dođe do spoja, odluka o nastavku je već bila donesena."

