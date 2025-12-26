FREEMAIL
PITAMO VAS /

Očekujete li dobra sezonska sniženja?

Očekujete li dobra sezonska sniženja?
Foto: Patrik Macek/pixsell

Svoje odgovore i očekivanja ostavite na Facebook stranici našeg portala Net.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30

26.12.2025.
12:23
RTL Danas
Patrik Macek/pixsell
Nakon božićnog darivanja, kraj prosinca donosi i početak zimskog sniženja. Ono službeno počinje sutra, a sve fizičke i internetske trgovine ponudit će snižene cijene dijela svojih proizvoda. 

Očekuju se popusti od 30 i više posto. Sezonska sniženja obično traju do 60 dana, a tijekom tog vremena popusti znaju i rasti iako često mnogi kupci i nisu prezadovoljni.  

Pozivamo vas da nam se i danas priključite u našoj Temi dana u kojoj vas pitamo: Očekujete li dobra sezonska sniženja?

Svoje odgovore i očekivanja ostavite na Facebook stranici našeg portala Net.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati za Božić troše kao sumanuti, Ivana priznala: 'Jako puno sam dala i nije mi žao!'

