Napravite najukusniji kompot od krušaka čiji će vas okus vratiti u djetinjstvo

Kompot od krušaka prava je jesenska poslastica koja budi sjećanja na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Ovo slatko i aromatično jelo nije samo ukusan desert, već i sjajan način da sačuvate plodove jeseni i uživate u njima tijekom cijele godine. Bilo da ga poslužujete toplog uz sladoled, kao dodatak doručku ili kao samostalnu slasticu, domaći kompot od krušaka unijet će toplinu u svaki dom.

Kako napraviti kompot od krušaka?

Priprema kompota od krušaka temelji se na jednostavnom principu kuhanja voća u zaslađenoj tekućini, najčešće vodi, uz dodatak začina koji obogaćuju okus. Proces se može podijeliti u nekoliko ključnih koraka koji garantiraju uspjeh.

Recept za kompot od krušaka

Ovaj klasični recept možete prilagoditi svom ukusu dodavanjem omiljenih začina ili podešavanjem količine šećera.

Sastojci:

1 kg zrelih, ali čvrstih krušaka

1 litra vode

150-200 g šećera (ili po ukusu)

1 štapić cimeta

2-3 klinčića

Sok od 1/2 limuna

1 vrećica vanilin šećera (po želji)

Postupak:

Priprema krušaka - Kruške dobro operite, ogulite, prepolovite ili narežite na četvrtine. Uklonite im središnji dio s košticama. Kako biste spriječili tamnjenje, narezane kruške odmah stavite u posudu s hladnom vodom u koju ste iscijedili sok od pola limuna. Kuhanje sirupa - U veći lonac ulijte litru vode, dodajte šećer, vanilin šećer, štapić cimeta i klinčiće. Stavite na vatru i miješajte dok se šećer ne otopi. Pustite da sirup prokuha. Kuhanje kompota - Ocijedite kruške i pažljivo ih dodajte u kipući sirup. Smanjite vatru i pustite da kompot lagano krčka. Kuhajte 15-25 minuta, odnosno dok kruške ne postanu mekane, ali se još uvijek ne raspadaju. Vilicom možete provjeriti jesu li kuhane. Hlađenje i posluživanje - Kada su kruške kuhane, maknite lonac s vatre. Kompot možete poslužiti topao ili ga ohladiti na sobnoj temperaturi, a zatim i u hladnjaku. Poslužite ga samog ili kao dodatak drugim jelima.

Domaći kompot od krušaka

Dok je osnovni recept odlična polazna točka, postoji mnogo načina da ga učinite posebnim a uz ove trikove to i možete:

Izbor sladila - Umjesto bijelog šećera, možete koristiti smeđi šećer za bogatiji, karamelasti okus. Med ili javorov sirup dat će posebnu aromu, no dodajte ih pred kraj kuhanja kako ne bi izgubili svoja svojstva.

Umjesto bijelog šećera, možete koristiti smeđi šećer za bogatiji, karamelasti okus. Med ili javorov sirup dat će posebnu aromu, no dodajte ih pred kraj kuhanja kako ne bi izgubili svoja svojstva. Igrajte se začinima - Osim cimeta i klinčića, kompotu možete dodati zvjezdasti anis za notu egzotike, naribani đumbir za malo pikantnosti ili koricu naranče za svježinu. Srž mahune vanilije dat će neusporedivo bogatiji okus od vanilin šećera.

Osim cimeta i klinčića, kompotu možete dodati zvjezdasti anis za notu egzotike, naribani đumbir za malo pikantnosti ili koricu naranče za svježinu. Srž mahune vanilije dat će neusporedivo bogatiji okus od vanilin šećera. Dodajte drugo voće - Uz kruške možete kuhati i jabuke, dunje ili šljive kako biste dobili miješani voćni kompot.

Uz kruške možete kuhati i jabuke, dunje ili šljive kako biste dobili miješani voćni kompot. Tekstura - Ako volite gušći kompot, kuhajte ga malo duže kako bi tekućina isparila ili pred kraj kuhanja dodajte žličicu gustina razmućenog u malo hladne vode. Za rjeđi kompot, jednostavno dodajte više vode.

Izrada domaćeg kompota ne samo da vam omogućuje kontrolu nad sastojcima i količinom šećera, već i ispunjava vaš dom predivnim mirisima, stvarajući osjećaj ugode i topline.

Kako čuvati kompot od kruške?

Pravilno skladištenje ključno je ako želite uživati u svom kompotu i nakon nekoliko dana ili mjeseci.

Kratkoročno čuvanje: Ako planirate kompot potrošiti unutar tjedan dana, jednostavno ga ohladite, prebacite u staklenu posudu s poklopcem i čuvajte u hladnjaku. Ohlađen je izuzetno osvježavajuć.

Dugoročno čuvanje (zimnica): Za čuvanje kompota kao zimnice, potrebna je pasterizacija. Evo kako ju pravilno napraviti:

Pripremite čiste, sterilizirane staklenke s ispravnim poklopcima

Vrući kompot (i voće i tekućinu) ulijevajte u vruće staklenke, ostavljajući otprilike 1-2 cm slobodnog prostora do vrha

Dobro zatvorite poklopce

Staklenke složite u veliki lonac čije ste dno prekrili kuhinjskom krpom. Ulijte vodu u lonac do otprilike dvije trećine visine staklenke

Zagrijavajte vodu do vrenja, a zatim smanjite vatru i pustite da lagano vrije (pasterizira) oko 20 minuta

Nakon toga ugasite vatru i ostavite staklenke da se polako ohlade u vodi. Ohlađene staklenke obrišite i čuvajte na tamnom i hladnom mjestu. Ovako pripremljen kompot može trajati i do godinu dana

Kako ga poslužiti?

Za doručak - Prelijte ga preko zobenih pahuljica, griza, jogurta ili granole.

Prelijte ga preko zobenih pahuljica, griza, jogurta ili granole. Kao desert - Poslužite ga toplog s kuglicom sladoleda od vanilije ili tučenim vrhnjem.

Poslužite ga toplog s kuglicom sladoleda od vanilije ili tučenim vrhnjem. Uz slana jela - Kompot od krušaka iznenađujuće se dobro slaže s pečenim svinjskim mesom ili piletinom.

Kompot od krušaka iznenađujuće se dobro slaže s pečenim svinjskim mesom ili piletinom. Za kolače - Kuhane kruške možete koristiti kao nadjev za pite, savijače ili ih jednostavno posložiti na biskvit.

