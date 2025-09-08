Roman potaknuo zabrinjavajuće teorije. Znanstvenici: 'Dani jesu kraći, ali nije tako jednostavno'

Znanstvenici su otkrili da dani postaju sve kraći. Naime, oni su ustanovili da su 9. srpnja, 22. srpnja i 5. kolovoza ove godine bili između 1,3 i 1,51 milisekunde kraći od standardnog 24-satnog dana.

Iako je točan razlog za to još uvijek misterij, moglo bi postojati nekoliko uzroka, poput promjena u atmosferi, topljenja ledenjaka, gibanja u Zemljinoj jezgri i slabljenja magnetskog polja. Iako gubitak nekoliko milisekundi nije razlog za preveliku zabrinutost, zastrašujuća teorija iz novog romana prikazuje svijet koji doslovno "izmiče kontroli".

U knjizi "Circular Motion ('Kružno gibanje')" Alexa Fostera, dani na Zemlji traju 23 sata, zatim 20 sati, a na kraju dva sata. Prema autoru, naš planet se vrti tako brzo da čak i gravitacija gubi svoj učinak, dok Sunce sve brže izlazi i zalazi.

Stručnjaci su za Daily Mail otkrili stvarne posljedice takvog zastrašujućeg scenarija, koje se kreću od velikih katastrofa, poplava i potresa.

U Fosterovom novom romanu, Zemljina rotacija ubrzava se zbog mreže masivnih zrakoplova koji kruže oko Zemlje na 9100 metara, revolucionirajući globalni prijevoz. Ubrzanje Zemljine rotacije počinje postupno, a dani su samo nekoliko sekundi kraći od normalnih, tako da nitko u početku to ne primjećuje.

Koje su posljedice ubrzanja Zemljine rotacije?

Međutim, Zemljina rotacija progresivno postaje sve brža i brža, što dovodi do toga da dan traje samo dva sata, a to uzrokuje globalnu katastrofu.

Ako se Zemljina rotacija doista ubrza, stručnjaci kažu da će to uzrokovati "centrifugalni efekt", pojavu kada se stvari počinju udaljavati od Zemljine osi, slično visećim stolicama na vrtuljku. Oceani bi se izobličili oko ekvatora, što bi Zemlji dalo dijamantni oblik, s nagnutim sjevernim i južnim hemisferama.

Voda izvučena iz polarnih područja (gdje je centrifugalna sila niska) uzrokovala bi da Arktički ocean postane plići i da ekvatorijalno područje bude pod vodom. Čak i kopno oko ekvatora koje nije pod vodom moglo bi imati znatno povećanu vjerojatnost tsunamija i poplava.

Duncan Agnew, profesor geofizike na Sveučilištu Kalifornija u San Diegu, rekao je da bi "najveće promjene bile u oceanskim plimama". Naime, u obalnim područjima diljem svijeta postoje plime i oseke, koje su posljedica gravitacijske sile Mjeseca i Sunca, u kombinaciji s rotacijom Zemlje.

Dnevna rotacija Zemlje proizvodi dvije plime i dvije oseke svakih 24 sata i 50 minuta. "Promijenite to za deset posto i plime bi na nekim mjestima postale veće, a na drugima manje", rekao je profesor Agnew za Daily Mail.

Geološki stres uzrokuje 'mnogo potresa'

Također, što se Zemlja brže okreće, brže bi se kretale tektonske ploče, što bi moglo povećati geološki stres i "mnogo potresa", dodao je akademik.

Naime, ekvator (gdje je Zemljin opseg najveći) se okreće brže nego drugi dijelovi Zemlje, i to brzinom od oko 1650 kilometara na sat, dok se polovi okreću tek nešto više od nula kilometara ma sat.

Kako se Zemlja okreće i mi se okrećemo s njom, gravitacija nas drži na mjestu, ali ako bi se Zemlja okretala dovoljno brzo, centrifugalna sila bi nadvladala gravitaciju te bi uzrokovala izbacivanje objekata u svemir. "Što se Zemlja brže okreće, to će se više gravitacije poništiti i osjećat ćete se lakšima", napisao je Foster u članku za New Scientist.

NASA-in astronom dr. Sten Odenwald također je upozorio da će vremenski fenomeni postati ekstremniji i uzrokovat će veću štetu. Kako se planet brže okreće, pojačava se sila poznata kao Coriolisov efekt, koja uraganima daje njihovu vrtnju. "Uragani će se brže okretati i biti energičniji", rekao je dr. Odenwald.

Ako bi se Zemljina vrtnja ubrzala, bilo i manje sunčeve svjetlosti danju te manje vremena za spavanje noću, što bi ljude moglo učiniti manje produktivnima. Morali bi stalno vraćati satove unatrag kako bi se dani skraćivali ili bi smislili potpuno novi sustav mjerenja vremena.

Zemlja se dugoročno sve sporije okreće

Ljudi imaju "cirkadijalni ritam", unutarnji sat koji je usko usklađen s 24-satnim danom. Ako se trajanje dana poremeti, to može uzrokovati fizičke i mentalne probleme. Osim toga, mnogi sateliti više ne bi bili ispravno pozicionirani, što bi moglo poremetiti satelitsku komunikaciju, internet, TV emitiranje i još mnogo toga.

Profesor Agnew je za Daily Mail rekao da je ideja o ubrzanju Zemljine rotacije do mjere prikazane u romanu "Circular Motion" "posebno apsurdna premisa". "To se ne može dogoditi i ništa slično nikada nije opaženo ni za jedan planet ili zvijezdu", kazao je.

Zapravo, Zemlja se dugoročno sve sporije okreće, ali ta je promjena bila vrlo postupna. "Prije milijardu godina dan je trajao možda 19 sati. Da se vratite u vrijeme kada su postojali dinosauri i nije bilo sata, vjerojatno ne biste primijetili da je dan bio 30 minuta kraći", rekao je.

Dr. Judah Levine, član američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (National Institute of Standards and Technology, skraćeno NIST) u Marylandu, također je doveo u pitanje koliko je premisa knjige blizu "stvarnoj fizici".

"Ako je priča imalo povezana sa stvarnošću, onda ubrzanje Zemlje mora biti popraćeno nečim drugim što gubi kutnu količinu gibanja, možda orbitom Mjeseca. To je temeljni princip", rekao je za Daily Mail.

"Možda bi gubitak kutne brzine Mjesečeve orbite mogao uzrokovati ubrzanje Zemlje. Ako se to dogodi, Mjesec se približava, a plimni učinci postaju puno jači i češći jer su ta razdoblja vođena duljinom dana", dodao je.

