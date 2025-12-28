Ponovno uživajte u tjednu 'Večere za 5' s kandidatima iz Bjelovara i okolice

Kandidate je prvog dana ugostio ugostitelj Andrej, a u goste su mu stigli konobar Goran, komercijalistica Iva, vlasnica kozmetičkog studija Željka i domaćica Darinka.

Ugostitelj Andrej dolazi iz Bjelovara te će u svom domu dočekati protukandidate. Ovaj diplomirani inženjer tehnologije radi u ugostiteljstvu i ima svoju tvrtku.

Foto: Rtl

U 'Večeru za 5' se prijavio zbog novog iskustva i iz znatiželje, a za sebe će reći da je komunikativan, vedar i brzoplet. Obožava sport, posebno veslanje, a voli se i družiti sa svojim prijateljima. Preferira mediteransku kuhinju, a voli jesti i zagorske specijalitete.

Foto: Rtl

Komercijalistica Iva dolazi iz Kapele, a ekipu će ugostiti u Bjelovaru, gdje najviše voli provoditi vrijeme sa svojom djecom. Za sebe voli reći da je prilično pričljiva, komunikativna, vesela, vedra, voli raditi i pomagati drugima. Obožava tradicionalnu kuhinju te je, kaže, jako brzopleta.

Foto: Rtl

Konobar Goran dolazi iz Bjelovara te će upravo tamo ugostiti protukandidate. Po zanimanju je konobar i automehaničar, a u slobodno vrijeme posvećen je svojoj djeci kao i vinogradu kojeg s ljubavlju obrađuje.

Temperamentan je, voli se zezati, komunikativan je i druželjubiv. Voli eksperimentirati u kuhinji, obožava isprobavati nova jela, a mana mu je serviranje.

Foto: Rtl

Vlasnica kozmetičkog salona Željka dolazi iz Kenđeloveca, slobodno vrijeme voli provoditi sa svojim sinom te društvom. U 'Večeru za 5' prijavio ju je suprug koji uživa u finim nedjeljnim ručcima svoje supruge.

Tijekom tjedna, kaže Željka, voli spravljati jednostavniju hranu budući da vodi kozmetički salon pa joj malo slobodnog vremena ostane za kuhinju. Za sebe će reći da je u kuhinji kreativna, ali i neuredna.

Foto: Rtl

Domaćica Darinka dolazi iz Križevaca, a u 'Večeru za 5' odlučila se prijaviti nakon što joj je i kći sudjelovala u showu. Voli kuhati, emotivna je i vesela, vedra osoba.

Voli ići na ples i družiti se s kolegicama, šetati u prirodi i jesti kolače i štrukle. Ljubiteljica je tradicionalne kuhinje.

