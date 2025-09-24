Barbie oduševila sve u 'Večeru za 5': Svi se pitali hoće li kuhati u šljokicama i čipki

Nataša Posavec Kocijan domaćica je 'Večere za 5' koja je svojim energičnim nastupom i jedinstvenim stilom već prvog dana podigla prašinu i postavila visoka očekivanja. Prije nego što su uopće kročili u njezin dom, gosti su imali jasnu viziju onoga što ih čeka – večeru koja će biti sve samo ne obična.

Očekivanja na maksimumu: "Žena je turbo, vesela i puno priča!"

Čini se da Nataša nikoga nije ostavila ravnodušnim. Natjecatelji su složni u jednom – od nje se ne očekuje tiha i mirna večera, već prvenstveno dobra zabava. "Od današnje domaćice očekujem prvenstveno zabavu", izjavila je Anita, sažimajući opće raspoloženje. "Žena je turbo, žena je vesela, puno priča. Nadam se da će i ta hrana biti okej", dodala je, jasno dajući do znanja da je atmosfera jednako važna kao i jelovnik.

Foto: Rtl

Modna revija za štednjakom

Natašin stil odijevanja postao je glavna tema nagađanja. Gosti su se upustili u slikovita predviđanja njezinog kulinarskog outfita, očekujući pravi modni spektakl. "Pa Natašu vidim definitivno u nekoj prozirnoj rozoj haljini s čipkicom ili šljokicama," maštovito je opisala jedna natjecateljica, dodajući detalje koji bi se savršeno uklopili u Natašin ekscentrični imidž.

Foto: Rtl

Očekivanja su išla i dalje od same odjeće. "Kosa će, nadam se, biti svezana s nekom mašnom gore", vizualizirala je gošća, zaokružujući sliku s još jednim glamuroznim detaljem: "Imat će sigurno neke šlapice s perjem". Čini se da je Natašin dom zamišljen kao pozornica na kojoj će ona biti glavna zvijezda, čak i dok barata kuhačom.

Nataša je večeru pripremala u roza outfitu, a imala je čak i roza ubruse. Zbog toga nas je podsjetila na Barbie.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

