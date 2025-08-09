Strana agencija objavila slike hrvatskog otoka: Kameni dragulj Jadrana prepun nezaboravnih doživljaja

Smješten u samom srcu Dalmacije, između Splita i Hvara, otok Brač ponosno nosi titulu najvećeg dalmatinskog i trećeg po veličini hrvatskog otoka. No, njegova veličina nije jedino što ga čini posebnim. Brač je otok kontrasta i nevjerojatne ljepote – od svjetski poznatog bijelog kamena koji krasi Dioklecijanovu palaču i Bijelu kuću, preko najvišeg vrha jadranskog arhipelaga, pa sve do jedne od najfotografiranijih plaža na svijetu.

U galeriji pogledajte prizore s ovog jedinstvenog otoka.