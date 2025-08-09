U SRCU DALMACIJE /

Strana agencija objavila slike hrvatskog otoka: Kameni dragulj Jadrana prepun nezaboravnih doživljaja

Foto: Profimedia
S bogatom poviješću koja seže u antička vremena, skrivenim uvalama, autentičnim selima i gastronomijom koja budi sva osjetila, Brač je destinacija koja nudi savršen spoj opuštanja, avanture i kulture. To je mjesto koje je idealno za usporavanje, istraživanje s obitelji i potpuno uživanje u otočkom načinu života.
Smješten u samom srcu Dalmacije, između Splita i Hvara, otok Brač ponosno nosi titulu najvećeg dalmatinskog i trećeg po veličini hrvatskog otoka. No, njegova veličina nije jedino što ga čini posebnim. Brač je otok kontrasta i nevjerojatne ljepote – od svjetski poznatog bijelog kamena koji krasi Dioklecijanovu palaču i Bijelu kuću, preko najvišeg vrha jadranskog arhipelaga, pa sve do jedne od najfotografiranijih plaža na svijetu.

9.8.2025.
8:06
Antonela Ištvan
Profimedia
OtokBračSupetarTuristiTurizam
Strana agencija objavila slike hrvatskog otoka: Kameni dragulj Jadrana prepun nezaboravnih doživljaja