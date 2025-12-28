Ministar Damir Habijan opet gol do pasa: Objavio niz fotografija isklesanog tijela

Damir Habijan (43), ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije, već je dugo poznat po svojoj predanosti fitnessu, a svojom najnovijom objavom na Instagramu ponovno je dospio u središte pozornosti. Nakon što je prije točno dvije godine s profila uklonio fotografije na kojima pozira bez majice, čini se da se odlučio vratiti starim navikama. Objavio je seriju fotografija s napornog natjecanja u Poljskoj, pokazavši zavidnu fizičku formu koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Sportski duh

Na seriji fotografija objavljenih krajem prosinca, ministar Habijan prikazan je tijekom iznimno napornog Hyrox fitness natjecanja u poljskom gradu Poznanu. Riječ je o globalnom fitness izazovu koji kombinira osam kilometara trčanja s osam funkcionalnih treninga, testirajući izdržljivost i snagu natjecatelja do krajnjih granica. Habijan je na fotografijama prikazan u punoj sportskoj akciji, bez majice, čime su u prvom planu njegovi isklesani mišići i brojne tetovaže po kojima je poznat.

Vidimo ga kako povlači teško uže, trči prema cilju i nosi utege, a izraz lica odaje potpunu predanost i napor koji ulaže. Ova objava predstavlja značajan zaokret u odnosu na prosinac 2023. godine. Tada je Habijan, tek imenovan ministrom gospodarstva, zbog medijske pozornosti odlučio "počistiti" svoj Instagram profil i ukloniti upravo ovakve fotografije koje su isticale njegovu tjelesnu spremu. Dvije godine kasnije, na novoj, još odgovornijoj funkciji ministra pravosuđa, čini se da se osjeća ugodnije dijeleći ovu stranu svog života s javnošću.

Dinamičan raspored

Kao ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije, zadužen je za neke od ključnih reformi u državi. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci, javno je govorio o planovima za uvođenje obveznog audio snimanja sudskih rasprava s ciljem povećanja transparentnosti, a bavio se i osjetljivim međunarodnim pravnim pitanjima, poput nedavnog slučaja izručenja osumnjičenika za ratne zločine iz Crne Gore.

Unatoč gustome rasporedu, koji uključuje i sudjelovanje na stručnim konferencijama poput AI.WEEKEND-a, gdje je raspravljao o budućnosti umjetne inteligencije u Hrvatskoj, očito pronalazi vrijeme i energiju za iscrpljujuće treninge. Reakcije pratitelja na njegov sportski uspjeh nisu izostale. Komentari ispod objave bili su pozitivni, a prevladavale su poruke podrške i divljenja.