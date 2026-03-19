Zurovec komentirao veliki gaf, a onda je upitan je li izdao birače: 'Što se njih tiče...'

Prošlo je 30 dana od ultimatuma HSLS-ova Darija Hrebaka. U koaliciji su ostali, a u međuvremenu su stigli i novi članovi. RTL-ova Dajana Šošić razgovarala je u studiju RTL-a Danas s novim članom vladajuće koalicije, Dariom Zurovcem.

Vi i HDZ. Je li to neprežaljena ljubav iz mladih dana ili jednostavno politička trgovina?

Pa ne bih rekao baš da je neprežaljena ljubav ili trgovina; mislim da je to jedan dio moje prošlosti. U sadašnjosti imamo jednu vrlo ugodnu i konstruktivnu suradnju na više razina – na regionalnoj, a sada i na ovoj nacionalnoj razini. Tako da sam se tu našao u jednom konstruktivnom dijalogu i na projektnoj bazi, prvenstveno na razvoju jednog dijela Hrvatske. Pritom mislim na dio vezan uz Zagrebački prsten, dio Zagrebačke županije, i to ne samo na zapadu, gdje sam dosta govorio o razvoju željezničkog prometa, nego jednim manjim dijelom čak i na istoku, vezano uz neke probleme, točnije uz neka rješenja.

Je li to pretrčavanje u redove vladajućih prevara birača?

Naime, ja sam na izborima izabran sa zadnje pozicije na listi. Nisam bio u nijednoj velikoj koaliciji, bilo da su to bile Rijeke pravde ili neka druga opcija. Tako da sam praktički s mandatom mogao izabrati bilo koju stranu.

Prešli ste iz redova oporbe u redove vladajućih. Hoće li Vam to birači zamjeriti?

Pa što se tiče birača, oni će o tome odlučiti, naravno, na samim izborima. Moje mišljenje je da će birači odlučiti ovisno o tome što ću ja za njih napraviti. Oni bi me mogli kazniti za destrukciju unutar oporbe koja se, nažalost, sada bavi stvarima od prije 80 godina, Drugim svjetskim ratom, konceptima i ostalim.

Mislim da će me nagraditi ako se nešto konkretno za njih napravi, ako oni osjete poboljšanja, bilo na infrastrukturi, bilo na kvaliteti života ili kroz određene projekte koji se mogu realizirati, pogotovo sudjelovanjem u nacionalnoj vlasti.

Ne, ne, ne, pa ipak – da. Jeste li mogli do te pruge iz oporbenih redova?

Pa, naravno da vi određene projekte možete realizirati i tako. Samo mislim da je uvijek bolje kada ste unutar vlasti, točnije, kada imate malo češće kontakte s resornim ministarstvima i kada možete biti pod navodnicima. Prije dvije godine bila je ipak nešto mirnija situacija i nije bila baš tolika forsirana polarizacija. I nije se toliko osjetilo ovo vraćanje u prošlost. Sada sam u principu izabrao ovu opciju najviše zbog toga što sam se, naravno, opet konzultirao sa svojom bazom. Mogli ste vidjeti isto tako da sam nagrađen; tu se moram zahvaliti biračima na lokalnim izborima prošle godine s rekordnom podrškom. Mi imamo jednu dobru, kvalitetnu ekipu s kojom surađujem na nivou Zagrebačke županije i prije nego što se uopće razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji i, naravno, suradnji s HDZ-om.

'Ako si u oporbi, uvijek ti nedostaje jedan papir.' Što to točno znači? Znači li to da se vrata otvaraju samo ako ste dio vlasti?

Kao što sam već i rekao, meni su uvijek bila vrata otvorena zato što, prvo, nisam bezobrazan i nisam bahat. Gledajte, ja pokušavam uvijek biti maksimalno konstruktivan koliko ide i mislim da su mi po tom pitanju uvijek bila vrata otvorena. No, kao što sam rekao prethodno, ako ste vi u prilici da budete pet-šest puta tjedno s resornim ministrom koji vam je bitan ili s dijelom Vlade koji se tiče određenih projekata, mislim da se ipak neke stvari mogu napraviti uspješnije i brže.

Je li Vam premijer zamjerio tu izjavu? Je li Vas pitao za nju?

Pa što se tiče toga, ne, nije me pitao. Ali mislim da je on isto dao svoje komentare i mislim da je to svima jasno.

Tako je, nazvao ju je gafom. Je li to bio gaf ili trenutak iskrenosti?

Naravno da je bio gaf. Ali mislim da sam se oko toga već referirao.

Je li vas na neki način zeznuo HSLS kada je odlučio ostati u koaliciji? Tako vi niste presudna ruka? Jesu li vam dionice malo pale u pregovorima?

Pa mislim da me nisu zeznuli. Mislim da su oni na kraju dana možda u tom dijelu više zeznuli sebe. Ali opet kažem, to je stvar njihove stranke i njihove odluke. To zaista ne bih komentirao.

Vi niste zeznuli sebe i birače?

Konzultirao sam se sa svojim krugom ljudi – sa svojim ljudima u Svetoj Nedelji, ali i na nivou Zagrebačke županije, s kojima sam imao i imam jako lijepu suradnju. Mogu vam isto tako reći da smo već dionici vlasti u Zagrebačkoj županiji. Onda se samo taj dio prenio na nacionalnu razinu, gdje mislim da možemo napraviti još više za svoje građane.

Bili ste na koalicijskom sastanku. Kakva je bila atmosfera?

Što se tiče atmosfere, bila je vrlo konstruktivna i vrlo direktna. Mislim da po tom pitanju nemam nikakvih problema. Čak dapače, ako ima nekakvih stvari koje me zanimaju, onda se pita na licu mjesta. Bilo je konstruktivno, vrlo opušteno i u pozitivnoj atmosferi.