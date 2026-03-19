'Nisam glup', poručio Vučić pa opleo po Bruxellesu: 'Idete prema potpunom kaosu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak se prilikom obilježavanja početka izgradnje inovacijskog centra Toyo Tire Serbia u Inđiji obratio medijima i komentirao odnose s Hrvatskom.

Rekao je da "nitko od Srbije ne treba strahovati".

Dodao je: "I da ozbiljno shvatimo tu raspravu, budući da su oni naučili biti nadmoćniji i drže nas kao malog od palube, nesposobnog za bilo što - niti smo nesposobni niti potrčko, ali od nas ne moraju strahovati, mi čuvamo mir i stabilnost".

Osvrnuo se i na današnjem samitu u Bruxellesu gdje su na stolu teme energetika, rat u Ukrajini i razmimoilaženja unutar EU o pojedinim pitanjima.

'Nisam glup'

"Oni moraju govoriti o migracijama, tu će biti različitih stavova, oko konkurentnosti, a pola zemalja neće imati naftu i plin ili će ga imati po najvišim cijenama. Bit će priče o tome hoće li Ukrajina dobiti zajam od 90 milijardi, hoće li Mađarska tražiti da se pusti nafta kroz Družbu... Idete prema potpunom kaosu, svuda. Možda sam ja 'ovo ili ono', ali nisam glup i naučio sam nizati činjenice. Bojim se što će biti za mjesec dana, a pri tome imamo više rezervi nego svi u regiji", ponovio je Vučić rekavši ranije prije toga da Srbija ima dovoljno nafte te poručivši građanima da ne paničare i da ne kupuju po '50 kanistera goriva'.

O signalima iz Bruxellesa, Vučić kaže da Ana Brnabić dobro obavlja posao i da je Srbija na europskom putu.

"Čini mi se da mislite da postoji nešto važnije od opstanka zemlje i vitalnih funkcija. Čuo sam se s Anom, super je prošlo u Bruxellesu, ali to je sada 15. tema", zaključio je on dodavši da je "on uvijek za sve kriv, i kad svijet poludi".

Milanović se zapitao zašto se Srbija tako naoružava

Podsjetimo, u Hrvatskoj se rasplamsala rasprava zbog naoružavanja Srbije. Predsjednik Zoran Milanović je tijekom vikenda u izjavi za novinare rekao da ne razumije što Srbija želi postići naoružavanjem.

"Zašto to Srbija radi? Do određene mjere to da želi imati jaku defenzivu razumijem, imaju neka povijesna iskustva, oni su narod jedan, mi smo drugi i druga nacija, iskustva i doživljaji su nam različiti, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem i to mogu reći da Za vučića je rekao da daje "neobične izjave" te da je Vučiću jednom u četiri oka, a onda i pred nekoliko svjedoka drugi put, rekao da se između Hrvatske, Albanije i Kosova ne radi nikakav vojni savez.

"Ja sam i vrhovni zapovjednik, ja o tome (napadu op.a) odlučujem, možeš meni vjerovati na riječ. Na kraju krajeva ja o tome odlučujem kao vrhovni zapovjednik, a ti mene optužuješ da planiram napad, neki sneak attack, neki prijevarni napad na Srbiju. To nije dobro čuti, osim što je šašavo.", zaključio je tada.

Vučić potvrdio da su nabavili balističke rakete

Stigao mu je u međuvremenu i odgovor iz Srbije: "Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili."

Potvrdio je pritom da ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, koje su već kolokvijalno nazvane "Zagrepčanka", ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo kako strahuje da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković odgovorio Milanoviću: 'Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena'