U Srbiji nikad skuplji dizel, Vučić: 'Smijali su se kad sam pričao o rezervama nafte, grašku'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je prilikom obilježavanja početka izgradnje inovacijskog centra Toyo Tire Serbia u Inđiji poručio da njihovi građani ne trebaju paničariti te da Srbija ima najveće rezerve nafte i plina u regiji.

"To je za nas vrlo komplicirana i izuzetno teška situacija, nemamo potvrdu da će OFAK donijeti pozitivnu odluku za Naftnu Industriju Srbije (NIS), a za četiri dana mora biti potvrđen ugovor između Gazproma i MOL-a, nemamo potvrdu", rekao je.

Nastavio je da prvi put u povijesti cijene dizela tako visoke te da će izdati naredbu da se iz srbijanskih rezervi izdvoji 40.000 tona nafte.

'Smijalu su se kad sam pričao o nafti, grašku...'

"A imamo 270 (tisuća tona op.a), i ne govorim o rezervama u vojsci i operativnim rezervama. A smijali su mi se kad sam pričao o rezervama nafte, grašku... i sada svi očekuju da će Vučić isporučiti", rekao je.

Poručio je ljudima da 'ne paničare'

"Nemojte kupovati 50 kanistera, imamo naftu! Zato puštamo iz rezerve kako ljudi ne bi plaćali 250 dinara za litru dizela. Provjerit ću rezerve sljedećih nekoliko dana, koliko imamo brašna, graška, ulja... Čuo sam i da neke naše tvrtke preuzimaju Mercator, Ideu, pa će opet biti u srbijanskim rukama", rekao je Vučić.

Dodao je: "Samo molim građane da nam pomognu i da ne uzvraćaju paničnim reakcijama, a nikad nikome u Srbiji nisam lagao, imamo rezerve i kad kažem da imamo, onda imamo! I ne želim da cijene rastu, da se stvori spirala inflacije, to mi ne pada na pamet. Sve što smo držali u ladicama i škrinjama, što smo skupljali i čuvali, sada ćemo izbaciti!"

Nastavio je tvrdnjama da u odnosu na potrošnju i broj stanovnika, imaju "najveće rezerve u regiji".

Samo jedna zemlja ima toliko koliko mi", rekao je Vučić, dodajući da je danas s Viktorom (Orbanom) razgovarao o pitanju Gazproma i MOL-a.

