Od Svjetskog prvenstva do stolnog tenisa i Formule 1: 'Dalić mora prelomiti oko senatora'

Tjedan iza nas bio je uzbudljiv. Počelo je Svjetsko nogometno prvenstvo, ali nije sve bilo samo u znaku nogometa, nego smo pratili i ostale sportove. Ako ste kojim slučajem propustili o čemu smo pisali, vrijeme je da vas vratimo u priču.

Sjeli smo u automobil i zaletili se prošlog ponedjeljka iz Zagreba do ravne nam i vruće Slavonije kod legendarnog Roberta Špehara. Jedan od najboljih napadača i strijelaca koji su ikad igrali u HNL-u, još uvijek najbolji strijelac Osijeka ikad, danas trener ŽNK Osijek, ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u ŽNK Osijek, kako bi s nama popričao o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Svjetskom nogometnom prvenstvu i ostalim aktualnostima.

Marijo Tot gostovao je u podcastu Net.hr "Maksanov korner" i pričao o svemu. Glavna tema je bilo Svjetsko nogometno prvenstvo, ali poznati nogometni trener dotaknuo se i ostalih aktualnosti: "Razočaran sam kada vidim da poluproizvodi iz Europe dolaze u Hrvatsku".

Pratili smo dramatičnu utakmicu na SP-u između Južne Koreje i Češke. Južna Koreja pobijedila je Češku nakon preokreta.

BiH u transu: "Možda će ovo biti njihova godina. Imaju vrlo ozbiljnu reprezentaciju".

Legenda tvrdi: "Da se Hrvatskoj dogodi isto što Italiji, nogomet bi nam se ugasio".

Sprema se (ne)očekivano na VN Barcelone: "Staza ne prašta i ne skriva nedostatke".

Dragan Skočić ekskluzivno je ugostio "Maksanov korner" na Kantridi i dao recept za pobjedu nad Englezima: "Postat će nervozni kad im to napravimo. Strepe od Hrvatske".

SAD pregazio Paragvaj, a LeBron James američkog nogometa je bio nezaustavljiv.

Branko Karačić je Silviju Maksanu rekao: "BiH me malo razočarala protiv Kanade, a engleska bahatost je poznata. Strah ih je jednog protiv Hrvatske".

Bilo je zanimljivo u drugoj epizodi podcasta Net.hr Planet Formula, koji se bavi Formulom 1: "Šanse da Kimiju ne stane bolid su bile 0.0074 posto".

Pero Ljubić, hrvatski reprezentativac u pikadu, gostovao je u podcastu Net.hr-a o nadolazećem World cup of darts.

Najbolji slovenski igrač u pikadu je kazao za Net.hr: "U Hrvatskoj ovaj sport puno brže raste".

Dominik Franculić pratio je i tri utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Meksiko slavi: Dva gola i tri crvena kartona na početku Svjetskog prvenstva.

Bosna i Hercegovina došla do velikog boda na startu SP-a: Obje ekipe zadovoljne.

Je li moguće? Maroko zaustavio Brazil u odličnoj utakmici.

Roko Silov donio je priču u serijalu Net.hr Karijera nakon karijere: Vinnie Jones: 'Mesar' koji je glumom pokorio svijet.

Pisao je i Mundijalske priče: Kako je kiša odredila Svjetskog prvaka.

Roko je pričao s Ivanom Tomečakom uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva: Bivši Vatreni: "U tome smo prvaci svijeta i zato se smijemo nadati uspjehu".

Luis Ibanez je Roku Silovu rekao: "Bit će nenormalno teško na SP-u, do te mjere da igrači neće moći disati".

Roko je razgovarao s Dr. Martinom Tinom Časlom. Predsjednik jednog od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj: "Bilo je teško, ali idemo jače nego ikad".

Razgovarao je i s poznatim hrvatskim trenerom. Mario Cvitanović o BiH: "Vidio sam ih kako treniraju, ti su momci fokusirani samo na jedno".

Poznati trener o sastavu za Englesku: "Ne treba isključiti niti tu mogućnost".

Tonko je pratio Veliku nagradu Barcelone - Katalonije:

VN Barcelone: Norris najbrži na drugom treningu, ali sesija je donijela više od samih vremena krugova.

Lovro Andraka jedno je od najpoznatijih domaćih imena kada je riječ o Formuli 1, dugogodišnji je novinar i urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia, te strastveni pratitelj "oktanskog cirkusa” koji već više od desetljeća analizira utrke, vozače i sve promjene koje oblikuju ovaj sport, razgovarao je s Tonkom Medvedecom. Andrakove komentare publika redovito prati i kroz podcast Tribina.

Leclercov sudar obilježio kvalifikacije: Mercedes i Ferrari imaju veliku bitku na VN Barcelone.

Između Russella i Antonellija stoji povijest koju Mercedes nije zaboravio.

Ovakav podij nije viđen 58 godina! Hamilton stigao do 106. pobjede, mladi dragulj ostao u šoku.

Tonko je pratio i jednu utakmicu SP-a u nogometu: Njemačka kao protiv Brazila 2014.! Havertz zaključio sedmicu u demoliranju Curaçaa.

Vehmir Džakmić je pratio put našh Vatrenih u SAD, gdje nastupaju na SP-u:

Vatreni stigli u SAD! Uživo ste mogli pratiti gdje se nalaze.