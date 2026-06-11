Ibanez upozorava: 'Biti će nenormalno teško, do te mjere da igrači neće moći disati'

Danas u 21:00 na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu započinje 23. Svjetsko prvenstvo u povijesti. Na nadmorskoj visini višoj od 2200 metara sastat će se jedan od tri domaćina - Meksiko i Južnoafrička Republika.

Koliko će takvi uvjeti utjecati na igru, što očekivati od prvenstva i tko su favoriti za Net.hr otkrio je argentinski nogometaš i legenda hrvatskog nogometa Luis Ibáñez.

"Bit će baš jako teško igrati. Ja sam samo jednom igrao u takvim uvjetima, još kao 'klinac' u omladinskom pogonu Boce Juniors. Tada sam bio u Boliviji gdje su slični uvjeti i nisam mogao doći do zraka. Ako se JAR nije pripremao barem tjedan dana ranije za takve uvjete doživjet će veliki šok jer su to nenormalno teški uvjeti", započeo je Ibáñez koji nam se javio s aerodroma nakon što se vratio iz Argentine:

"Tamo se već osjeti da se prvenstvo bliži. Svi su u Argentini optimistični i vjeruju da možemo u najmanju ruku opet doći do polufinala. Momčad je više-manje ista, svi su na okupu i pokazali su sada u prijateljskoj utakmici protiv Islanda da su dobri", rekao je bivši lijevi bek Dinama pa nam otkrio tko su glavni favoriti:

"Mislim da su to tradicionalno Španjolska, Francuska i Engleska, te mi (Argentina op.a.) i Brazil. Stvarno se nadam da možemo otići daleko", govori nam naš sugovornik.

"Očekujem da će sve zemlje Latinske Amerike imati dobar rezultat, a posebice su velika očekivanja od Argentine i Brazila. Kada god se koja latinoamerička zemlja kvalificira, uvijek su ambicije i predviđanja da će završiti među najboljih deset, pa tako i ovoga puta očekujem da će biti nekoliko zemalja od tamo u finišu. No, ne treba niti biti previše bahat jer danas svi igraju nogomet. To smo vidjeli i 2022. kada su u grupnoj fazi Saudijci pobijedili Argentinu" - Luis Ibanez

Ibáñeza smo zamolili i da nam prokomentira ostale zemlje s tog područja. Iako je nogomet danas globalni sport, i dalje većina ljubitelja "najbitnije sporedne stvari na svijetu" ne zna mnogo o reprezentacijama s tog podneblja:

"Da, osim Argentine i Brazila tu su i Urugvaj i Kolumbija, nekako se uvijek očekuje da te četiri reprezentacije prođu grupu, onda i Meksiko koji je domaćin, ali i Ekvador koji možda nema zvučna imena, ali ima odličnog trenera i sjajnu momčadsku igru. Oni stvarno očekuju da će napraviti velike stvari i vjeruju u sebe", kaže nam Ibáñez o momčadi koja je bila druga u kvalifikacijama primivši samo pet pogodaka u 18 utakmica.

Za kraj smo našeg sugovornika upitali i koliko će Meksiku značiti domaća publika, kao i hoće li velika dijaspora u SAD-u imati utjecaja na rezultat latinoameričkih zemalja:

"Mislim da publika u SAD-u neće imati većeg utjecaja. Ima ih dosta, pogotovo Argentinaca, ali na Svjetsko prvenstvo dolaze ljudi iz cijelog svijeta tako da to ne igra neku ulogu... Mislim da je nemoguće imati 'domaćinsku atmosferu' ako zaista nisi domaćin, pa zato ta dijaspora neće imati neki utjecaj. Što se tiče pak Meksika koji je domaćin, mislim da bi njima čak njihova publika mogla biti više uteg nego poguranac. Teren im je velika prednost, ali pritisak navijača bit će ogroman", zaključio je Lucho.