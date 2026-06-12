Skočić o Englezima: 'Stalno nas podcjenjuju, a strepe. Kad im to napravimo, postat će nervozni'

Nakon Karlovca, Varaždina, Koprivnice i Osijeka, nogometni put je podcast Net.hr "Maksanov korner" odveo na Kantridu u Rijeku, kod Dragana Skočića, poznatog nogometnog trenera. Dragana Skočića nema često u medijima, ali odlučio je ugostiti upravo "Maksanov korner" i to na stadionu koji kod njega budi najveće emocije.

Dragan Skočić u Maksanovom korneru ekskluzivno daje iscrpnu analizu hrvatske nogometne reprezentacije uoči prve utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske u skupini L. Bivši izbornik Irana, s kojim je ostvario rekordne rezultate, bez zadrške govori o snagama i slabostima "Vatrenih", receptu za Engleze, ali i o favoritima za osvajanje naslova prvaka svijeta.

'Imamo turnirski gen, ali i nekoliko problema'

Što očekujete od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

"Očekujem puno. Rekao bih da mi imamo turnirski gen. Znamo sad već kako trebamo. Imamo sitnih problema, bilo je dosta ozlijeđenih igrača u posljednje vrijeme, ali mislim da s vremenom oni će doći na sebe. Imamo pravi mentalitet, znamo igrati. Jaki smo u posjedu, imamo puno, puno stvari dobrih, ima i ponekih loših, tipa negativna tranzicija. Loše smo u obrambenom prekidu, ali imamo iskustvo. Imamo i mladih igrača dobrih. Kažem, ne treba sada uzimati ovo zadnje utakmice kao mjerilo. Mislim da ćemo se mi dizati. Najvažnije je proći grupu", priča Dragan Skočić.

'Kad im uzmemo loptu, nervoza će rasti'

Englezi nas tradicionalno podcjenjuju, a njihovi mediji uoči utakmice pišu da je Hrvatska "stara momčad". Koji je recept za pobjedu protiv Gordi Albiona?

"Lako se motivirati protiv njih. Oni stalno nas podcjenjuju, pa tako da se nadam da će i ovaj put. Oni su skloni podcjenjivanju i to je sigurno, ali Englezi strepe od nas. Kažu oni 'stara momčad'. Iskusna je to momčad. To su veliki igrači, točno znaju što napraviti u kojem trenutku, a imamo i igrače koji kucaju na vrata reprezentacije. Petar Sušić, Baturina. To su igrači koji mogu pomoći, dovesti tu energiju koja je neophodna. A recept je upravo uzeti loptu u posjed. Upravo to. Oni su dosta brzi, ali odustali su od kreacije. Neke kreativne igrače, tipa Cole Palmer, ostavili su u Engleskoj. S druge strane, jaki su po krilima, imaju dosta igrača koji su brzi i tu imamo određene probleme. Ali kažem, vjerujem da ćemo ih mi dovesti ih na naš mlin. Kad im uzmemo loptu, nervoza kod Engleza će rasti"

'Gana je fizički jaka, a od Paname očekujem niski blok'

Nakon Engleske slijede Panama i Gana. Što možemo očekivati od tih reprezentacija?

"Gana je fizički jaka. Osobno znam Carlosa Queiroza, pragmatičan je trener. U bloku, imat će dobru kontru. Kažem, fizički jaka ekipa. Za Panamu bih rekao da je možda autsajder te grupe, ali kažem, isto niski blok. Ne vjerujem da možemo nešto drugo očekivati na tim utakmicama."

'Španjolska mi je favorit, a tko voli rock and roll, gledat će Urugvaj'

Tko su, po Vama, glavni favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva, a tko bi mogao biti iznenađenje turnira?

"Za mene Španjolska. Meni je odmah poslije Hrvatska. Tko voli šah, gledat će Španjolsku. Tko voli rock and roll, gledat će Urugvaj. To je tako. Tamo je Bielsa u Urugvaju. Španjolska je ekipa koja zna igrati, sada je okomita. U sredini imaju kontrolu, a na bokovima imaju kaos. Tako bih ja rekao. Tako da, Španjolska mi je favorit. Definitivno Portugal. Što se tiče iznenađenja, rekao sam meni Nizozemska, a ne znam da se to može nazvati iznenađenjem. Solidna ekipa, čvrsta i jaka."

Skočićeva analiza pokazuje da Hrvatska s pravom gaji visoke ambicije, no put do novog velikog rezultata bit će izazovan. S iskustvom, mentalitetom i pravom taktikom, "Vatreni" imaju sve alate da još jednom iznenade nogometni svijet, pogotovo one koji su ih skloni podcijeniti. Hrvatska igra s Engleskom 17. lipnja u Dallasu od 22:00 po našem vremenu.

Cijeli podcast Dragana Skočića pogledajte u priloženom videu gore.