Poznati nogometni trener Dragan Skočić, donedavni rekordni izbornik Irana, gostovao je u studiju Net.hr-a i analizirao utakmicu s Belgijom (0-0) i općenito igru Hrvatske na SP-u. Što je dobro, a što ne, tko je najbolji nogometaš Vatrenih na turniru i što čeka Hrvatsku protiv "dark horsea" u osmini finala? Samo su neki od odgovora koje smo dobili na sva naša pitanja u razgovoru s čovjekom koji je došao spreman podacima kao da ide u "rat". Vidi se da je Dragan Skočić temeljit tip koji nogomet ima u malom prstu...

U detalje nam je objasnio genezu igre naših nogometaša, Japana, ali i igru Joška Gvardiola, mladića kojeg mediji opjevavaju. A tek mu je 20. godina...

'Joško Gvardiol najbolji je naš igrač na SP-u'

"Joško Gvardiol najbolji je igrač Hrvatske na SP-u koji ima odličnu anticipaciju, kao igrača koji iznese loptu i stvara višak u sredini. Izgleda zreo, a nikad mu ne bih dali te godine. Igra fenomenalno", objašnjava nam Dragan Skočić.

'Hrvatska je išla s manjeg na više'

O hrvatskoj reprezentaciji govori:

"Mislim da je Hrvatska išla s manjeg na više. Imamo dobar vezni red, svi to znamo, a protiv Maroka sva tri vezna igrača su dolazili po loptu, pa su nam nedostajali igrači koji su u zoni između linija, koji su bitni za ekipu. Sad je protiv Belgije bilo puno bolje. Jučer su dobro naši nogometaši i čitali utakmicu. Belgija je igrala dosta usko pa su dosta okretali strane. To mi se svidjelo i to se može koristiti protiv Japana. Ima puno pozitivnih stvari koje sam vidio protiv Belgije i vidim da ih ekipa radi i zbog kojih raste"

'Imamo problem s centaršutevima'

No, ima i loših. Njih se treba što prije popraviti...

"Kroz sve utakmice se pokazalo da imamo problem s centaršutevima, pogotovo s desne strane, koji ide na kontra stranu naše obrane, znači na Juranovića. Tamo imamo probleme jer nije dobra orijentacija u 16 metara. Već nekoliko puta nam ulaze igrači i jučer isto. Tu je jedan problem. Možda najbolje karakterizira naše probleme 60. minuta kad je Lukaku pogodio stativu. Imamo probleme s prolaskom lopte kroz središnju liniju, obično je to između Brozovića i Kovačića. I onda u nastavku te akcije vidimo da je de Bruyne odigrao loptu između Juranovića i Lovrena. Povezale su se stvari koje se često događaju. Tako da 60. minuta može biti dobar pokazatelj naših problema u igri".

