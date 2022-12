Pred nama je utakmica odluke hrvatske reprezentacije. Od 16.00 po našem vremenu, na stadionu Ahmad Bin Ali u Al Rayyanu, predgrađu Dohe, naši nogometaši igraju protiv ranjenog lava Belgije.

Hrvatska i Maroko imaju po 4 boda, Belgija 3, Kanada 0

Vatreni nakon 2 odigrana kola u skupini F drže prvu poziciju s 4 boda. Maroko ima isti broj bodova uz slabiju gol razliku, a Belgija je osvojila tri boda. Na začelju je Kanada. Inače, Maroko je razbio Belgiju u drugoj svojoj utakmici na prvenstvu, a Kanađani su ju nadigrali, ali nisu imali sreće pa su tu utakmicu, prvu na turniru pak za njih, izgubili 1-0.

Izabranicima Zlatka Dalića protiv Belgijaca igra za drugi krug i bod, a pobjedom bi osigurali jedinicu. Poraz protiv na papiru moćnih, ali igrom slabih na ovom turniru Crvenih vragova, doveo bi nas u probleme jer bi onda ovisili o drugima, točnije ishodu utakmice Maroko - Kanada.

Hrvatska će prema najavama protiv Belgije igrati u istom početnom sastavu kao s Kanadom kad je slavila 4:1 prošle nedjelje. Izbornik Zlatko Dalić kazao je kako nema potrebe za promjenama, a prema posljednjim informacijama iz tabora Vatrenih ne treba ih niti očekivati.

Sastav Hrvatske protiv Belgije trebao bi biti:

Livaković ; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Kramarić, Livaja, Perišić

Livaja uz Kramarića i Perišića u napadu

Bilo je razmišljanja u nogometnoj javnosti hoće li možda krenuti s kime drugim na poziciji centarfora, a ne s Markom Livajom, budući da napadač Hajduka nije potpuno spreman, no logično je da Livaja igra nakon što je protiv Kanade zabio svoj prvi gol na velikim natjecanjima i bio jedan od najboljih pojedinaca susreta.

Livaja je nogometaš od kojeg ponovno dosta očekujemo, a Dalić ima Antu Budimira i Brunu Petkovića kao alternacije i osvježenja za ulazak u igru tijekom utakmice koja neće biti niti malo lagana. Belgija traži iskupljenje, Crveni vragovi žele pobjedu, a situacija u njihovom taboru nije bajna. Evo što nam je o tome rekao jučer proslavljeni brončani Vatreni Silvio Marić.

4-3-3

Pojavila su se i nagađanja hoće li možda umjesto Josipa Juranovića na desnom beku biti Josip Stanišić iz Bayerna iz Munchena, ali prema vijesti s posljednjeg treninga to se neće dogoditi. Sastav Vatrenih bit će u formaciji 4-3-3. Dakle, u napadu će biti Kramarić, a uz njega s lijeve i desne strane Perišić i spomenuti Livaja. Utakmicu Hrvatske i Belgije najavljuju Igor Pamić i Dragan Skočić.

'Opasni su Belgijci, trebamo ih shvatiti ozbiljno'

"I mene malo brine ta situacija s Belgijcima. Više bih volio da je Belgija ostala na onom svom uobičajenom nivou, bez razmirica, međusobnih razgovora i tih nekakvih njihovih čarki. To kod njih može samo sad probuditi emociju. Ne može biti loše, to nema šanse. Ono što me malo zabrinjava je i povratak Lukakua. To je igrač koji može puno naštetiti, s kojim su navikli igrati nogomet, igrač koji im je bitan. Možemo očekivati samo bolju Belgiju. Međutim, isto tako, volio bih gledati istu Hrvatsku kao protiv Kanade. Ne treba nam bolja, uvjeren sam da ćemo mi napraviti bolji rezultat", kazao nam je Igor Pamić.

Dragan Skočić, donedavni uspješni izbornik Irana, nadovezao se:

"Vjerujem da među Belgijcima ima netrepeljivosti. Ispaljivali su te neke zapaljive fraze. Ne vjerujem da je to netko radio bez veze, jer to donosi određeni negativni publicitet, tj potrese, pritisak, pisanja medija i lošu atmosferu u momčadi. Mi njih trebamo shvatiti ozbiljno, ne bih vjerovao u tu priču da su se raspali, bez obzira na to kako oni neuvjerljivo izgledali. Kad imaš u momčadi de Bruynea, to su igrači koji vide igru prije svih, koji mogu napraviti kaos i preokrenuti utakmicu samu od sebe. Imaju kompenzirani vezni red s dosta dobrih igrača Axel Witsel - De Bruyne - dobar mi je taj njihov vezni red, sastoji se od dobrih različitih igrača. Imali su problema u napadu, Lukaku je nedostajao, istina, ali ne vjerujem da će on sad biti neki faktor, ne izgleda mi baš fizički kao da je u nekoj bajnoj formi. Takvi igrači mogu napraviti razliku, ali ne vidim da je spreman za tu utakmicu".

Pamić: 'Lukaku je TOP igrač, nije bitno koliko kilograma ima'

Igor Pamić je o Lukakuu rekao:

"Ne znam sad koliko Lukaku ima kilograma, nisam ga vagao, ali on je igrač protiv kojeg ja kao trener nikad ga ne bih volio imati u suparničkoj momčadi. S njim se vrlo teško hrvati, može zadržati svaku loptu, ima strahovitu kontrolu lopte, koji jednim golom može riješiti susret, može pobjeći čuvaru jer ima brzinu, po meni je TOP igrač. E sad, koliko on ima kilograma to nije bitno. Mi se moramo spremiti da spriječimo protok lopte da dođe do Lukakua. I tu po meni leži ključ za Hrvatsku. Naravno, strahovito će biti bitno i da, kad ćemo biti na lopti, da budemo opasni, razigrani, jer u tranziciji s jednim Hazardom, Lukakuom i de Bruyneom, ljudi moji mislim da ne trebamo više ništa spominjati".

Dragan Skočić dalje objašnjava...

Skočić: 'Hrvatska ne odgovara Belgiji'

"Naša reprezentacija je, od one prve neuvjerljive utakmice s Marokom, u kojoj smo bili dosta oprezni, protiv Kanade pokazala razliku u igri. Smatram da Hrvatska ne odgovara Belgiji jer je pokretljiva momčad. Kramarić je igrač koji izvanredno čita prostore, a svi govore nije ova pozicija njegova, ije ona pozicija njegova. Ovakva utakmica je baš za Kramu."

Igor Pamić jedan je od rijetkih koji je bio zadovoljan utakmicom protiv Maroka...

"Znate moje mišljenje, ja sam nakon Maroka rekao da sam zadovoljan. Bio sam jedan od rijetkih koji je kazao da je zadovoljan predstavom Hrvatske protiv Maroka. Jer, očekivao sam jednu takvu utakmicu, agresivni Maroko, početak turnira, malo su nas i iznenadili. Možda ni izbornik ni igrači nisu bili idealni, bili smo i nerealni, ali smo onda reagirali pravo, poput doprvaka svijeta protiv Kanade. Prezadovoljan sam, imamo jako dobru poziciju, rekao sam vam u najavi da će nam protiv Belgije biti najlakše, da će biti bez Lukakua. Ali, Belgija je jaka."

'Kramarić ne odgovara obrani Belgije'

Skočić nam objašnjava kako izbornik Dalić može koristiti igrače po potrebi...

"Hrvatska može igrati naš stil i njegovati našu prepoznatljivu igru, ali isto tako možemo vidjeti što suparnik ima s druge strane. Marko Livaja je protiv Kanade pokazao da se može računati na njega. Kramarić je, pak, igrač koji ne odgovara obrani Belgije. Stalno je u dvojbi između napasti prostor ili ući između linija. Teško je s njim."

I koja je onda konačna prognoza utakmice? Igore...

"U ovoj utakmici loša forma niti jednog igrača neće odlučivati. Uvjeren sam da ćemo napraviti dobar rezultat i uzeti bod normalno. Maroko u drugoj utakmici igra protiv Kanade. Vidi se da Maroko nosi Vahin potpis, dobri su, ali mišljenja sam kako je to utakmica u kojoj je Maroko sve samo ne favorit. Odigrali su Marokanci dosad pametno, muški, poklopio im se rezultat, međutim nisam siguran da Kanada neće pobijediti Maroko".

Dragan Skočić smatra:

"Ja vjerujem da ćemo dobiti. Imamo par stvari, doduše, problema, previše nam lopti prolazi kroz središnju liniju, među prostore. To je stvar koju moramo ispraviti. Uz to, trebao bolje zatvarati bokove, iza leđa bekova. Vjerujem da imamo snagu, pokazali smo puno dobrih stvar. Perišić mi je bio fantastičan, Gvardiol je isto bio odličan. Perija je zatvarao i Kovačića i Sosu. Prije nisam toliko zapažao da on vidi te neke prostore, tu njegovu specijalnost. Oduševio me. Imamo puno nekih dobrih stvari i mislim da smo u boljem momentu nego Belgijci."

