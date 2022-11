Nakon Kristijana Jakića, jučer u Sheratonu na okupljanju Vatrenih novinarima tiska i portala na raspolaganju za razgovor je bio desni bek Bayerna, 22-godišnji Josip Stanišić. I za njega, kao i za Jaku, bit će ovo prvo Svjetsko nogometno prvenstvo na koje ide...

Novinari su već bili u formi s pitanjima nakon Jakića, pa je Josip samo zamijenio svog reprezentativnog kolegu iz Bundeslige i rešetanje i njega je moglo početi. Predstavnike medija u startu je zanimalo o Josipovom produljenju ugovora s Bayernom...

"Nisu pregovori oko produljenja ugovora baš bili tvrdi. Naravno da svatko ima svoju stranu i pokušava najbolje, ali mogu reći da su pregovori bili fluidni, da nitko na kraju nije bio razočaran. S svime sam zadovoljan. S kim se pregovara u Bayernu? Sa Hasan Salihamidžićem. On to radi i njegov asistent Marco Neppe isto na tim segmentima u klubu puno radi. Ma nema nikakve klauzule, mislim, ne znam ima li neka klauzula. Vjerujem da nema. Mogu vam reći i to da sam se isto bio iznenadio za produljenje ugovora s Bayernom jer sam još imao 3 godine ugovora, tako da je to za mene velika stvar, što su za još jednu godinu htjeli produžiti ugovor. Mislim da su Bavarci htjeli produžiti ugovor samnom jer mogu igrati na više pozicija. Nisam tip igrača koji će odlučiti utakmicu sa dva-tri gola, ne igram na tim pozicijama, ali uvijek pokušavam sve dati od sebe. To se i pokazalo i ovim ugovorom pokazalo se da sam na dobrom putu što se tiče mog igračkog razvoja u Bayernu", kazao je okupljenim novinarima u uvodu Josip Stanišić.

Izbornik Zlatko Dalić mu je nakon utakmice u Beču rekao da je fantastičan...

"Nisam to niti čuo, da vam budem iskren. Čuo sam, govorilo mi se, pisali na wapp da je izbornik to rekao. Kako bi bilo, sjajan osjećaj u svakom slučaju, pogotovo nakon utakmice. Kad je bilo 1-1 bio sam kriv za to, pa sam bio presretan što smo pobijedili na kraju 3-1 i kad još na to dobiješ takve pohvale, sigurno da je lijepo", objašnjava nam Josip Stanišić.

No, iako je svjestan svojih kvaliteta, Stanišić je sretan što je samo u rosteru Hrvatske za SP...

"Kakvu momčad imamo, svima nam je jasno da svatko od pozvanih igrača može igrati. Nadam se da ću igrati bar nekoliko minuta, ali nije da moram svaku utakmicu igrati otpočetka. I Jura (Josip Juranović, op.a) igra fantastičnu sezonu i super je igrač, tako da... Dosad smo se dobro slagali, nadam se da će tako biti i na Mundijalu".

Dolaze li igrači iz većih klubova na SP s više samopouzdanja nego oni iz manjih?

"Nije to do kluba, nego kakav si karakter. Svatko vjeruje u sebe, netko manje, netko više, ali nije pravilo da sad ja koji dolazim iz Bayerna imam veće samopouzdanje neko netko drugi, da mislim da moram igrati ili što ja znam... Ja sam tu isto kao i svi ostali igrači, moram se truditi najviše da smijem igrati i da napravimo najviše".

Što za njega znači poziv na SP?

"Oduvijek mi je to bio san. Kad se samo sjetim do prije godinu i pol, nisam mogao ni sanjati o ovako nečem, a sad sam dio Mundijala. Ni ja, ni obitelj moja, ma nitko ne može pretpostaviti što će se još dogoditi. Naravno da mi je nekoliko ljudi govorilo kako će to biti, da je SP nešto posebno za svakog... Vidjet ćemo sve. Razgovarao sam s igračima koji su već participirali na SP-u, bivši igrači itd...

Koji su mu bivši igrači davali savjete?

"Malo sam pričao s Thomasom Müllerom, ipak su oni osvojili SP i igrali turnir nekoliko puta, ali nismo ništa puno sad pričali u detalje. Kazao mi je samo da će mi biti sjajan osjećaj i da uživam u SP-u, jer SP se ne događa svaki dan. Tu je samo 26 igrača. Jednostavno, moramo uživati u tome".

Upitali smo ga potom što mu je rekao Zlatko Dalić što očekuje od njega?

"Nismo puno pričali o tome. Mislim da očekuje isto kao i dosad, da dajem sve od sebe. Nismo još išli u detalje. Kad će mi izbornik trebat nešto kazati, on će to i napraviti."

Josip Stanišić otkrio nam je da se u zvjezdanoj svlačionici Bayerna priča o Hrvatskoj. Inače, hrvatska skupina F na SP-u križa se s onom E u kojoj su Njemačka, Španjolska, Japan i Kostarika...

"Ja još nisam zvijezda, ali hvala vam na tome. U momčadi Bayerna stvarno ima drugih igrača koji su taj status zaslužili, ali kad pričamo svi znaju kako je Hrvatska završila Ligu nacija ove sezone. Svi znaju da smo dobra momčad, dobra reprezentacija, da smo prije 4 i pol godine bili drugi na svijetu. Međutim, ima tu i drugih reprezentacija, ne igra samo Hrvatska. Nijemci su jako dobri na turniru, uvijek će dati sve od sebe. Njemačka uvijek ima samopouzdanja, bez obzira kako u tom trenutku igrali. Nijemci uvijek žele i smatraju da mogu pobijediti, bilo koga. Vidjet ćemo kakvi će biti. Da, mogli bi potencijalno igrati s njima u osmini finala, ali nisam o tome pričao s nikim. Ja sam par puta onako to spomenuo usputno kad sam saznao. Volio bih igrati protiv njih, ali naravno znam da na pozicijama koje ja pokrivam, kao i na ostalim, stoluju, nalaze se kvalitetni, jako dobri igrači koje se moramo paziti. Vidjet ćemo, ako do toga dođe bit će dobro i teško".

Čitav napadački dio Nijemaca je upravo iz Bayerna, a Josip Stanišić ih sve s treninga jako dobro poznaje...

"Poznajem da, zato i govorim i znam da će biti vrlo teško protiv njih, ako ćemo igrati s njima na turniru. Bilo tko da igra od njih, svi su brutalni igrači. Morat ćemo se paziti ako budemo s njima igrati, ali i mi smo dobri."

Stanišić nam je ispričao i kako se rastao s Kanađaninom Alphonsom Daviesom i Marokancem Noussairaijem Mazraouijaem? Hrvatska u skupini F, naime, prvu utakmicu 23. studenog u 11.00 ujutro po našem vremenu igra protiv Maroka, a drugu 27. u 17.00 protiv Kanade...

"Ništa si posebno nismo rekli, kako se ono uvijek kaže, dođi, vrati se zdrav nazad. Puno sreće, ali protiv nas ćete izgubiti, neće vam biti lako. Davies se još nije skroz oporavio, ali mislim da će se oporaviti do prve ili druge utakmice na turniru?

Koliko brzonogi Davies ostavlja suigrače na treninzima u sprintovima?

"Iskreno da vam kažem, nikad nisam vidio tako brzog igrača."

Ne bi ga htjeli čuvati? Nadovezali smo se na ranije pitanje kolege...

"Ne bih ga htio čuvati, nikako. On kad krene, kao da leti. Takvo što nisam doživio još. Ima osjećaj kao da još dosad niti jednom nije ono, skroz do kraja, dao taj svoj gas u trčanju. Jer, nema bržeg igrača od njega. Kako ga čuvati? Njemu je najbolje dati da dobije loptu a ne dati mu dubinu, jer ako mu se da dubina, ako jednom krene, kao gazela, nemožeš ga više stići. Ako dobije loptu u noge, jednostavno mu ostaviš mjesta da te ne može pretrčati. Naravno da je dobar i jedan na jedan, ali ako mu daš mjesta, prostor, nećeš ga više stići. No, ako protiv njega čuvaš dubinu, ne bi trebalo toliko biti problema. Znači, izlazak pred centar zadnje linije i nije baš pametan potez protiv njega. Međutim, ako igraš presing, ako si dobar u njemu, onda možeš ići visoko. No, ako ne igramo takav pritisak na loptu i ako oni odigraju dubinski, onda mi moglo biti teško.

Kazao nam je i kako prati nogomet u Hrvatskoj, ali paušalno...

"Pratim rezultate, ali ne gledam jer nemam kanale, TV koji prati HNL. Ponekad bacim oko na rezultate. Neću sad ništa reći, volim li Dinamo, Hajduk lii Rijeku... Više moj tata voli jedan klub nego ja. Iskreno da vam kažem ne znam koji", zaključio je Josip Stanišić.

