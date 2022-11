Prije četiri i pol godine bio je na pripremama kad se veselio zbog povijesnog srebra Vatrenih. Danas je na Dalićevom popisu za SP u Kataru koji započinje za 5 dana, dio reprezentacije doprvaka svijeta koji brane isto to srebro. Kristijan Jakić (25 godina), igrač Eintracht Frankfurta, osvajač Europske lige prošle sezone, kao da ni sam još ne vjeruje da ide na SP, da će biti dio najpopularnije svjetske sportske smotre...

"Prije četiri i pol godine niti sanjao nisam da ću u Kataru biti dio reprezentacije", kazat će uzbuđeni Kristijan Jakić s kojim smo dobili priliku porazgovarati zajedno s ostalim novinarima iz tiska i s portala jučer na okupljanju Vatrenih u Sheratonu.

Jakić je hrabro sjeo pred znatiželjne novinare i rešetanje je moglo početi. Svatko je imao seriju pitanja, pa se nadograđivalo nekako spontano u jednom trenutku, naizmjence su predstavnici medija postavljali pitanja... Nije našem Jakiću bilo lako, ali je izdržao. Sa smješkom... Malo ga je autor ovih redaka zezao nakon da je blijed od tolikih pitanja, da smo ga iscijedili... Odmah nam je sa smješkom rekao:

"Ma nisam, stvarno nisam. Dobar sam"...

Ništa Jaki nije teško, zato da izbornik toliko i cijeni. Dosad je skupio, prema Transfermaktu, 4 službena nastupa za Vatrene, a debitirao je 8. listopada 2021. protiv Cipra u gostima (pobjeda 0-3 u kvalifikacijama za SP). Cijena mu je 9 milijuna eura.

Jaka, gdje ste dočekali poziv i kako ste ga doživjeli?

"Kako je bio dan utakmice, u Eintrachtu smo imali aktivaciju ujutro u 11 sati. Dopustili su nam da pratimo na mobitelu da li ćemo biti pozvani ili ne. Igrali smo malo tenis, aktivirali se i onda sam dobio, čuo sam da sam pozvan. Možete i sami zamisliti što je sve bilo, kako sam to proživio kad sam saznao da idem u Katar. Normalno da je pala i suza. Najveće nogometno prvenstvo, prvi put sam na njemu", kazao je u uvodu Kristijan Jakić i nastavio:

"Vjerojatno će na SP doći i moji navijači, obitelj, prijatelji".

Jeste li vi igrači dobili neku kvotu za ulaznice za SP?

"Imali smo kontakt, ali pošto ja nisam znao hoću li biti na popisu ili ne, pošto nisam bio siguran da li ću biti pozvan ili ne, još nisam ništa uzimao, ali budem. No, sigurno da sam se nadao jer sam već par puta bio s reprezentacijom, otvorila se i ta priča s Josipom Mišićem ja ili on, ali eto, izbornik je odlučio da to budem ja ovog puta. Sretan sam, ali da sam razmišljao o tome, nisam".

Spomenuli se Mišića, vjerojatno se i znate, jeste li se čuli možda prije, razgovarali međusobno?

"Nismo se čuli prije".

Koje ste sve pozicije igrali u profesionalnoj karijeri?

"Zadnji vezni, prednji, desni bek, stoper i desno krilo. Središnji stoper se vodi kao libero, u biti. Desno krilo sam igrao sad u formaciji 3-4-3 u Frankfurtu. Nisam baš toliko ofenzivan, više sam za defanzivu."

Kako se igrač priprema za određenu poziciju?

"Uvijek dobijemo analizu igrača, pogotovo gledam na toj poziciji kako igrači nastupaju, igraju, kako se ponaša moj suparnik. Pratim kojom nogom igra i kakve ima kretnje. Onda nakon toga pričam s analitičarom dva-tri dana i vidimo što je najbolje, kako da se postavljam, kako da igram prema naprijed, gledam prednosti i mane. Dakle, pričam s analitičarom, ali i volim sam analizirati".

Koja vam je onda lista TOP 3 pozicije koje volite igrati?

"Čitav život igram na šestici. To je moja prirodna pozicija. Niti na jednoj drugoj poziciji ne mogu dati toliko dobro kao na šestici. To je jedina moja prava pozicija, a ovo ostalo je sve za krpanje, kako se ono kaže. Nema nikakvih problema. No, nisam tu ja da odlučujem o tome, tu je trener, u ovom slučaju izbornik. Moje je na igram zato što sam plaćen, ne mogu se buniti".

Uvijek je ta neka dilema je li je biti bolje polivalentan ili ne? Ako si polivalentan, onda te uvijek bacaju na druge pozicije pa na kraju ne igraš ništa konstantno?

"Uvijek ima i pluseva i minusa. Ako si polivalentan možeš pokriti uvijek i druge pozicije i kao takav ćeš uvijek igrati, a na šestici odnosno na svojoj poziciji uvijek može doći do nekih komplikacija, da je primjerice tom trenutku tvoj suigrač bolji, dobri rezultati pa se ne mijenja postava. Ali, ja volim najviše igrati na šestici."

Kako ste onda izgubili mjesto na šestici?

"Pa, u početku sam 'izgubio' svoju poziciju kad sam dobio tri žuta kartona protiv Barcelone u Barceloni, kad smo prošli u polufinale i onda smo protiv West Hama odigrali dvije odlične, ma fantastične utakmice gdje smo s pobjedama došli u finale i naravno, prema dobrom starom običaju, ekipa koja pobjeđuje ne mijenja se, tako da... Na pripremama sam igrao šesticu, ali onda se dogodila neka mala ozljedica, pa je upao Sebastian (Rode op.a). Međutim, u razgovoru s trenerom promijenili smo te neke stvari i opet sam počeo igrati".

U reprezentaciji je dva puta startao na šestici. Nisu baš briljirao, barem ne onako kako on može odigrati...

"Svaki igrač u tom trenutku ima jako veliku tremu, pogotovo kad pored sebe imate igrače poput Luke i Matea. Ja sam tad bio zamijena Brozoviću za kojeg svi znamo kakav je igrač. Sigurno morate ponijeti taj teret, nisam imao iskustva, velikih utakmica, ali od prošle godine imam puno tih bitnih, velikih utakmica u Europi, ove sezone u Ligi prvaka. No, sad ništa nisam razgovarao s izbornikom oko pozicije u momčadi."

Upitali smo Jaku da li sam analizira pojedine igrače s kojim će se sudariti u utakmici, voditi bitke, te na koji način to radi?

"Ma, ima vam danas tih aplikacija koje baš izrazito prate same igrače, tipa Wyscout i tako neke. Onda se pretplatiš na aplikaciju i možeš upisivati i analizirati koje god igrače hoćeš. Vidiš sve njegove mane, prednosti, jače ili slabije strane..."

'Vi ste onda polunovinar', našalio se autor ovog teksta s Jakićem...

"Pa nisam baš, nego to radim onako, za sebe. Ipak se moraš spremiti za utakmicu. Nije to bilo tako prije, istina, ali i klub Eintracht Frankfurt isto, ljudi u klubu zaduženi za to, svakog igrača pojedinačno nam izvade po desetak minuta. Što se tiče pripreme utakmice, u današnje vrijeme sve je moguće pa se možeš pripremiti najbolje što možeš."

I koliko vi kao takvi onda možete i koliko se tu da iščitati da ga čitate i u igri?

"Jako puno. Pogotovo u situacijama jedan na jedan, tada ga možeš čekati na njegovu bolju nogu, pogotovo kad znaš koja je... Vidiš da li je agilan, brz, sporiji malo, ide li u dubinu ili je iza igrača ili između linija... Možeš uvidjeti kako se okreće, jako puno stvari možeš uočiti".

Kakva su očekivanja na SP-u?

"Svi znate kako imam vlastita velika očekivanja, kao i reprezentacija. Na ovom turniru, u Kataru, možemo napraviti velike stvari, pogotovo jer imamo odličan i širok kadar kvalitetnih igrača. Skupina je prolazna i mislim da ne bi smjelo biti problema, ali vidjet ćemo. Ako prođemo skupinu, nadam se da će biti barem kao prije četiri i pol godine, barem finale".

Možete li nam malo prokomentirati Nijemce, njihovu nacionalnu nogometnu vrstu?

"Ove godine imaju jako puno problema, pogotovo s tim ozljeđenim igračima, ali s obzirom da većina ih igra Bundesligu, znam jako dobro kakva je to liga. Svi su spremni, snažni, dobri, ali smatram da smo mi kvalitetnija reprezentacija."

Opet smo došli na red. Pitali smo Jaku gdje je prije 4 i pol godine pratio Vatrene, gdje je gledao utakmice?

"Bio sam na pripremama u Sloveniji kad je bio doček i to sve. Gledali smo putem mobitela, sve putem mobitela... Tada još nije bilo ni toliko tehologije te, streamova itd kao danas. Mislim da smo bili u Sloveniji i gledali u sobi".

Usljedilo je još jedno naše pitanje, je li tada mogao sanjati da će biti u rosteru za sljedeći SP?

"Iskreno ne."

