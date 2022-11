VATRENO LUDILO KAD KRENE / Za ovo niste ni znali da postoji: Ima tu svega, kao u 'Mamurluku'; Slavnih, poznatih i nepoznatih... Tko zna, možda se i pronađete

Do početka Svjetskog nogometnog prvenstva ima 5 dana, a mi se nabrijavamo na Mundijal uz epske fotografije navijačkog ludila od 2008. i Eura pa do danas. Malo smo prokopali arhivom Pixsella i pronašli neke od epskih fotki koje najbolje dočaravaju što hrvatska nogometna reprezentacija znači Hrvatima. Iskopali smo, samo za vas, fotke i slavnih osoba, kao i onih nepoznatih. Svima je zajedničko jedno - Hrvatska! Tko zna, možda se i pronađete u ovoj našoj galeriji. Inače, na tom EP-u 2008. u Austriji i Švicarskoj su bili valjda svi, a onaj o onom dočeku Vatrenih 2018., srebrnih naših junaka na SP-u prije četiri i pol godine, od Zagreba do Zadra i Splita do svakog kutka naše zemlje, pričat će se unucima. Kako kaže pjesma koju je odsvirao u sportu bivši izbornik Hrvatske Slaven Bilić, "vatreno ludilo" kad krene...