Došao je i taj dan. Hrvatska nogometna reprezentacija, naš najpopularniji sportski kolektiv, selekcija, danas se okupila u Zagrebu. Izbornik Zlatko Dalić u 11 sati u hotelu Sheraton okupio je 26 igrača koje je pozvao i time je započela operacija "Katar 2022". Izbornik je održao i press konferenciju, a ondje je bio i naš novinar.

"Popis koji je predočen prije neki dan ostaje, nema nikakvih promjena. Maroko je po meni jako bitna, ako ne i ključ utakmice. Protivnik koji je sjajan i kada smo ga tek dobili nismo imali velika razmišljanja o njima, ali opasna je reprezentacija. Nakon Maroka ćemo tek razmišljati o Kanadi. Bitno je da dalje svi ostanu zdravi. Još čekamo Vidu, on je imao utakmicu kasno sinoć", rekao je na početku Dalić.

Sastavi za Maroko?

Naš novinar Silvijo Maksan pitao je Dalića zna li već sastav za Maroko ili će pričekati da prođe utakmica sa Saudijskom Arabijom.

"Vidjet ćemo što je Maroku slabija točka i što je opasnija točka. Mi moramo gledati sebe i spremati svoju reprezentaciju tamo gdje smo najjači, a to je naš vezni red. Oko sastava ćemo razgovarati 22. na press konferenciji", odgovorio je Dalić našem novinaru.

Izbornik je izdvojio nekoliko favorita za Mundijal.

"Ovo je Messijevo zadnje Svjetsko prvenstvo i sigurno ima dodatan motiv, isto tako i Ronaldo. Njemačka je u ulozi favorita. Nizozemci također, pokazali su se u Ligi nacija. Španjolci su pomladili reprezentaciju, Englezi također u ulozi favorita. I Hrvatska naravno isto. Mi ćemo dati sve od sebe, ali mi je malo žao što je ovo prvenstvo samo za odabrane zbog skupoće i smještaja."

Novinari su ga pitali i je li se čuo s Vahom.

"Nisam se čuo s Vahom, nisam ga niti zvao. To ne bi bilo ni korektno s moje strane. On je tu reprezentaciju odveo na Svjetsko prvenstvo. Znam koliko je on principijelan, ne bi mi on to rekao niti bih ga ja pitao. Imamo svoje skaute. Ne bi ni meni bilo zgodno da me netko to pita za Hrvatsku, a da nisam izbornik", rekao je Dalić pa još dodao:

"Rakitić? Možda se čujemo s njim, moramo koristiti sve što možemo, igra s dva Marokanca. En-Nesyri i golman Bono. Mada imamo tri golmana u stožeru. "

'U potpunosti računam na Gvardiola'

Komentirao je i stanje Joška Gvardiola.

"Svi smo se prepali kada smo vidjeli tu ozljedu. Dogovor je bio da se napravi maska i da preskoči utakmicu koja je bila u subotu. Ali, on je takav i na kraju je igrao tu utakmicu i sjajno je odigrao. Malo je problem ta maska zbog vidnog polja. Nama je Joško jedini ljevak na poziciji stopera, ali ja u potpunosti računam na njega. Marcelo je zadnju utakmicu igrao 12 minuta tako da će njemu trebati utakmica u Saudijskoj Arabiji. On je igrač koji je nama prijeko potreban i drži kontrolu kao zadnji vezni. Ima sigurnost i pouzdanje i nama je zato Broz jako bitan igrač."

Osvrnuo se i na navijačku atmosferu, koja trenutno ne postoji.

"Nije ni 2018. na početku bila neka navijačka atmosfera. Ne brinite, podijelit ćemo mi i dresove ako mi pokažemo rezultate. Znamo koliko hrvatski narod voli svoju reprezentaciju i koliko je svima nama važno ovo prvenstvo."

Modrić protiv Saudijske Arabije ili ne?

Ponovno je govorio prijateljskoj utakmici sa Saudijskom Arabijom.

"Balansirat ću s igračima, vidjet kako je tko u kojem stanju. Saudijska Arabija je dobra reprezentacija, ipak je to i dio svijeta u kojem sam ja počeo. Nije svejedno ući u SP s nekim lošim rezultatom, tako da ćemo sve skupa to dobro isplanirati."

Hoće li Modrić igrati protiv Saudijske Arabije?

"Luka je igrao u srijedu, treba mu malo odmora, ali svakako će nastupiti. Vidjet ćemo u razgovoru s njim. Nije to nama bezvezna utakmica, bitna nam je, ali morat ću sa stožerom iskalkulirati za koga je ta utakmica najbolja", rekao je Dalić.

Erlić: Ovo je ostvarenje snova

Nakon izbornika na pitanja su odgovarali Martin Erlić i Mislav Oršić. Naš novinar Silvijo Maksan obojicu je pitao koliko im znači ovaj Mundijal.

"Meni je ovo jako važno. Svi smo maksimalno spremni i vidjet ćemo kako će to izgledati. Nadam se da ", rekao je Oršić, a onda se nadovezao i Erlić:

"Meni je ovo ostvarenje snova. Moramo ići utakmicu po utakmicu. Prvo Saudijska Arabija pa Maroko, a onda ćemo za dalje razmišljati."

Oršić: 'Motiviran sam i spreman'

Novinari su Oršića pitali osjeti li umor jer je on, uz Livakovića, odigrao najveću minutažu.

"Nisam se previše obazirao na to. Mislim da smo dobro igrali cijelu godinu. Zdrav sam, spreman, motiviran i vidjet ćemo kako će biti."

Oršić je upitan može li igrati desno krilo.

"Pa, mislim da bih mogao. Davno sam to igrao u Speziji. Nije to baš isto, lijevo i desno, ali mislim da bih se mogao prilagoditi."

Favoriti na SP-u?

Naš Silvijo je igrače upitao o favoritima na SP-u.

"Sve reprezentacije koje su došle na SP su odlične. Ne treba pričati o reprezentacijama poput Brazile ili Argentine. Ali, mi se fokusiramo na nas. Prvo nas čeka Saudijska Arabija", rekao je Oršić.

Kadar Vatrenih

Hrvatski kadar čine vratari Livaković, Ivušić i Grbić, obrambeni igrači Juranović, Stanišić, Erlić, Šutalo, Gvardiol, Lovren, Vida, Sosa i Barišić, vezni aduti - kapetan Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Lovro Majer, Luka Sučić, Kristijan Jakić, Nikola Vlašić i Mario Pašalić, te napadači Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir i Marko Livaja.

Saudijska Arabija u srijedu

Let za Rijad je u 17 sati, a tamo će u utorak trenirati od 18 sati po lokalnom, što je u 16 po hrvatskom vremenu, na travnjaku Mrsool Parka. Na istoj lokaciji u srijedu će odigrati prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom od 11 sati po našem vremenu, lokalno je to 13 sati. To će biti posljednja provjera prije Mundijala. Inače, pripreme su nikad kraće, ali isto tako dolaze u vrijeme kad je forma igrača bolja nego, primjerice, nakon naporne sezone u lipnju. Odnosno, nekako se očekuje da je ta forma igrača u ovom dijelu sezone u optimalnom natjecateljskom stanju, da su spremniji i manje umorniji nego na ljeto.

U petak lete u Dohu

Izbornik je najavio da će protiv Saudijske Arabije dati šansu većem broju igrača, da neće izvesti najbolju jedanaestoricu. U četvrtak ujutro Vatreni će odraditit regeneracijski trening, a u petak u 11 sati lete u Dohu i stižu u svoj hotel Hilton te kamp Ersal 3, u kojima će živjeti i trenirati za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi trening u Kataru imat će u petak od 16 sati po hrvatskom vremenu.

