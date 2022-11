Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo koje će se od 20. studenog do 18. prosinca održati u Katru. Dalić u Katar vodi 26 igrača, a osam imena koja su bila na širem popisu od 34 su prekrižena.

Otpali su vratari Dominik Kotarski i Nediljko Labrović, braniči Duje Ćaleta Car i Marin Pongračić, veznjaci Josip Mišić i Luka Ivanušec, te napadači Antonio Mirko Čolak i Josip Brekalo.

Izbornik je na pressici otkrio i zašto nije zvao Antonija Čolaka koji je ove sezone u sjajnoj golgeterskoj formi, a škakljivo pitanje za Čolaka postavio mu je naš novinar Silvijo Maksan.

"Antonio Čolak je dobar igrač, pokazao je to. Zabio je dosta golova, i igra dobro. Pratili smo sve, napravili smo analize i tako smo odlučili. Ja iza te odluke stojim milijun posto. Budimir je igrač koji nama daje veliku energiju, kada nam treba agresija, kada nam treba skok, Budimir je taj. Ovo je sigurno najpošteniji i najkorektniji popis i ja odgovaram za njega", komentirao je Dalić našem novinaru odluku da pozove Budimira, a ne Čolaka.

Prije četiri godine imali smo samo jednog igrača iz Hrvatske

Komentirao je Dalić i činjenicu da još uvijek ne zna tko će igrati protiv Maroka na pozicijama napadača i desnog krila.

"Nemam vam što puno pametovati. Zna se gotov sve, cijela momčad za Maroko. Ne zna se samo napadač i desno krilo, slagat ćemo momčad prema analizi Maroka. Hvala Bogu imamo ta četiri od kojih svatko ima svoju ulogu. Desni krilni će biti dilema, ali smo blizu svega i nema puno premišljanja. Samo da budu svi zdravi", rekao je Dalić.

Naš je novinar postavio još jedno zanimljivo pitanje Daliću, o tome u kakvoj su formi igrači sada uoči SP-a u usporedbi s onom ekipom koja je osvojila srebro 2018. godine uoči tadašnjeg Mundijala. "Momčad prije četiri godine je bila druga na svijetu. Ako malo pogledate, gdje su naši igrači igrali prije četiri godine, to su bili sve vrhunski igrači. Tada je samo jedan igrač igrao u Hrvatskoj, a sada šest, sedam… To je ekipa koja je igrala deset godina skupa, koja je puno toga prošla. To je neka razlika, ali sada mladi igrači imaju te senatore uz sebe što im pomaže. Ja vjerujem u ovu reprezentaciju i da ovi dečki mogu napravit puno", odgovorio je Dalić.

Raspored

Završni popis igrača Hrvatski nogometni savez (HNS) mora dostaviti Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA) 14. studenoga, a nakon toga, moguća je izmjena igrača do 24 sata prije prve utakmice u slučaju ozljede.

Hrvatska reprezentacija okupit će se 13. i 14. studenoga u Zagrebu, odakle 14. studenog putuje u Rijad na prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom koja je zakazana za 16. studenoga.

Dva dana kasnije, reprezentacija putuje u svoj bazni kamp u Katar, gdje 20. studenoga počinje FIFA Svjetsko prvenstvo. Svjetski doprvaci svoj put započinju 23. studenoga protiv Maroka, a potom im slijede dvoboji s Kanadom (27. studenoga) i Belgijom (1. prosinca).