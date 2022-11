12 'VELIČANSTVENIH' / Ovo su igrači koji neće vidjeti Katar: Neki od ovih uglednih i zvučnih imena izazvali su polemike što se tiče Dalićevog popisa

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u srijedu je u Zagrebu objavio konačni popis od 26 igrača za SP u Kataru, koji počinje 20. studenog i završava 18. prosinca, a na kojem Vatreni brane srebro. Međutim, ovog puta nije bilo mjesta za čitav niz kvalitetnih igrača od koje se može složiti još jedna respektabilna momčad. Oni su: Golmani Dominik Kotarski i Nediljko Labrović, Duje Ćaleta Cara, Marin Pongračić, Josip Mišić, Luka Ivanušec, Antonio Mirko Čolak i Josip Brekalo, kao i Uremović, Darijo Melnjak, Ante Rebić i Nikola Moro. Sve su to igrači koji su konkurirali za Katar, ali im se san o nastupu na Mundijalu na kraju nije ispunio. Posebno su rasprave izazvala tri imena - Čolak i Mišić, kao i Josip Brekalo, ali potonji malo manje nego prethodna dvojica nogometaša. Njih dvoje su se, prema nekima, trebali naći na popisu zbog forme i odigranog u ovoj sezoni, a Brekalo je dosad uvijek dobro figurirao kod Dalića. "Antonio Čolak je dobar igrač, pokazao je to. Zabio je dosta golova, i igra dobro. Pratili smo sve, napravili smo analize i tako smo odlučili. Ja iza te odluke stojim milijun posto. Budimir je igrač koji nama daje veliku energiju, kada nam treba agresija, kada nam treba skok, Budimir je taj. Ovo je sigurno najpošteniji i najkorektniji popis i ja odgovaram za njega", objasnio nam je Dalić danas na pressici odabir Budimira umjesto Čolaka. Pogledajte našu galeriju 12 igrača koji su otpali za Katar plus Rebić na kojeg Dalić više ne računa.