Muškarac (71) napao kondukterku kad ga je zatražila kartu: Odgurnuo ju je i vrijeđao

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjakom za kojeg se osnovano sumnja da je u ožujku u vlaku napao 56-godišnju kondukteru.

Napad se odvio 27. ožujka oko 14.10 sati, nakon što je osumnjičenik odbio pokazati voznu kartu.

Sumnja se da je, dok je pokušavala skenirati kartu na mobitelu, odgurnuo kondukterku i pritom je verbalno vrijeđao.

Dovršeno kriminalističko istraživanje

"Tim svojim postupkom uporabom sile je spriječio osobu koja obavlja poslove od javnog interesa u obavljanju njezine službene radnje", napisala je policija u priopćenju objavljenom u četvrtak.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv muškarca, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, podnijeto je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.