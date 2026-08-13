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DINAMOVA ŽELJA /

Pogledajte kako je Kotarski primio nespretan pogodak s velike distance

Pogledajte kako je Kotarski primio nespretan pogodak s velike distance
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Foto: Tobias Jorgensen/Gonzales Photo/Profimedia

Osim Kotarskog, na radaru Plavih su navodno bili i Dinko Horkaš, Adrian Šemper, Oliver Zelenika i Kristijan Kahlina, ali su se Boban i društvo odlučili za Vatrenog

13.8.2026.
11:53
Sportski.net
Tobias Jorgensen/Gonzales Photo/Profimedia
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U srijedu je u medijski prostor dospjela informacija kako je Dinamu dosadilo čekati da se Turci izjasne oko Dominika Livakovića te kako je krenuo po svog bivšeg vratara Dominika Kotarskog.

Upravo kada je ta informacija došla u medijski prostor, Kotarski je branio utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Ondje je Kopenhagen na domaćem terenu slavio 5-1 protiv Debrecena i s ukupnih 8-1 izborio prolazak u drugi krug. No, nakon utakmice se opet pričalo o Kotarskom, točnije pogotku koji je primio hrvatski vratar.

Naime, legenda mađarskog nogometa Balázs Dzsudzsák izveo je jedan slobodnjak s više od 30 metara udaljenosti, tik uz aut-liniju, a lopta je pomalo bizarno i nes(p)retno završila u mreži hrvatskog vratara nakon što ju je igrač Debrecena promašio.

Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Zaobilaznim putem do Maksimira

Podsjećamo, Kotarski je prošao Dinamovu akademiju, ali je 2018. napustio klub bez ijednog nastupa i prešao u Ajax. Nakon toga je igrao još za Goricu i PAOK, gdje je bio najbolji golman grčke lige, prije nego što je prošlog ljeta prešao u Kopenhagen za pet milijuna eura. Ondje je značajno pao u formi, te su ga navijači "uzeli na zub", smatrajući da previše kiksa, a uskoro bi se mogao vratiti u Dinamo. Ima pet nastupa za "Vatrene".

Osim Kotarskog, na radaru Plavih su navodno bili i Dinko Horkaš, Adrian Šemper, Oliver Zelenika i Kristijan Kahlina, ali su se Boban i društvo ipak odlučili za posudbu rezervnog vratara hrvatske nogometne reprezentacije.

Dominik KotarskiKopenhagenKonferencijska Liga
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