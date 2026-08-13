Ponovno uništena spomen-ploča žrtvama ustaških logora: Srpsko narodno vijeće traži hitne reakcije

Spomen-ploča posvećena žrtvama ustaškog logora Slana i Metajna, dijela koncentracijskog sustava Gospić-Jadovno-Pag, po četvrti je put od 1991. godine uništena u uvali Slana na otoku Pagu, izvijestili su u četvrtak Srpsko narodno vijeće, Documenta i Koordinacija židovskih općina RH.

Spomen-ploča je prvi put postavljena 1975., a Srpsko narodno vijeće i Koordinacija židovskih općina RH obnovili su je i ponovno postavljali 2010. i 2013., nakon čega je oba puta bila uništena.

Ploča je posljednji put obnovljena i postavljena 24. lipnja ove godine, s novim tekstom, u suradnji s gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom. U priopćenju su podsjetili i na riječi koje je tada uputio Dabo.

"Neka Slana i danas upozorava na dehumanizaciju drugoga, onoga tko je drugačiji, a kako se više nikada ne bi ponovila ovakva nedjelja. I neka sve žrtve počivaju u miru, a rodbina i daljnji srodnici neka prime isprike s moje strane", rekao je tada Dabo na mjestu nekadašnjeg logora.

Traži se unčikovitija istraga

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, izvršna direktorica Documente Vesna Teršelič i predsjednik Koordinacije židovskih općina RH Ognjen Kraus zatražili su od Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije provođenje učinkovite istrage.

Od Ministarstva kulture i medija zatražili su oglašavanje povodom uništavanja ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u nazočnosti predstavnika Vlade.

Ustaški logor Slana, kako navode u priopćenju, prostirao se na oko pet hektara kamenite, nezaklonjene površine bez pitke vode, pet kilometara od najbližeg zaseoka Metajne.

Prvi zatočenici, tridesetak zagrebačkih Židova uhićenih 20. lipnja 1941., u Slanu su dovedeni 24. lipnja te godine, što se smatra početkom rada logora, a potom su dovođeni i Srbi te manji broj Hrvata.

Logor je ukinut sredinom kolovoza 1941. nakon što je područje Velebita i Paga, na temelju Rimskih sporazuma s Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH), pripalo fašističkoj Italiji, koja je posljednje zatočenike ubila ili prebacila u druga zatočenička mjesta NDH.