Pupovac: 'Ono što smo čuli prije dva dana doista je jezivo'

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac sazvao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu.

Pupovac će govoriti o, kako je najavljeno, "pozivima na nasilje i govoru mržnje koji su se 5. kolovoza poslijepodne mogli čuti u Kninu".

Presicu su sazvali povodom "drastičnog protuustavnog" obilježavanja 31. godišnjice Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Pupovac je na konferenciji rekao:

"Ono što se moglo čuti u glavnoj kninskoj ulici i što se moglo čuti u jednoj od istaknutih kavana i restorana u blizini Knina slušali smo i ranijih godina, ali i u različitim drugim prilikama. No, ono što smo čuli prije dva dana doista je jezivo."

'To je napad na svakog branitelja'

Nastavio je: "Po mom mišljenju, to je napad na svakog slobodarskog i slobodoumnog građanina Republike Hrvatske, na svakog branitelja ove zemlje te na njihovo potomstvo. To je napad na demokraciju i na temeljne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske.

Bez Ustava nijedna država ne može biti pravna država, niti ijedno društvo može biti demokratsko ako će mržnja biti dopuštena, ako će pozivanje na nasilje biti dopušteno, kao što se ovdje moglo čuti i vidjeti, te ako je dopušteno veličati zločinački poredak kakva je bila ustaška Nezavisna Država Hrvatska, i to na dan koji je važan i svet za Republiku Hrvatsku, za sve njezine građane, uključujući i građane srpske nacionalnosti, ali i za zemlje u hrvatskom susjedstvu."

"Ovo nije patriotizam jer su mržnja i pozivanje na zločin nespojivi s istinskim patriotizmom, čak i u ratu, a kamoli u miru.

Oni koji godinama pokušavaju takvo ponašanje prošvercati kao čin domoljublja zapravo ozbiljno urušavaju istinske vrijednosti patriotizma. U miru je najveća patriotska vrlina ustavni patriotizam.

Oni koji misle da je to demokracija, okreću glavu i smatraju da to treba tolerirati, griješe jer ovo nije demokracija. Ovo je opaki napad na demokraciju", rekao je.

'Sudovi se potrude da ne bude ništa'

Dodao je: "Oni koji bi trebali čuvati ustavni poredak ne poduzimaju ono što bi trebali. Neki od onih koji su pjevali u mimohodu Torcide ili na skupovima Marka Skeje zapravo su bili oslobođeni odgovornosti za ono što su činili ranije, bilo uzvikujući poruke mržnje, bilo potičući na nasilje i mržnju. Naravno da se osjećaju slobodnima da to ponove još jedanput.

Zašto to pojedini sudovi rade ozbiljno je i zabrinjavajuće pitanje. Zašto Državno odvjetništvo, koje inače veoma entuzijastično – i to treba pozdraviti – provodi kampanje protiv drugih oblika nezakonitosti, naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere protiv suzbijanja govora mržnje i pozivanja na nasilje? Ne znamo, ali bismo voljeli čuti odgovore.

Ako se demokracija i ustavni poredak brane samo policijom, onda će to izgledati onako kako je izgledalo prije dva dana: policija osigurava javni red i mir za vrijeme dok se javni red i mir krše. Policija osigurava da sve prođe u redu dok se odvija nešto što je apsolutno protivno bilo kakvom redu. Kad policija naknadno nešto poduzme, onda se sudovi potrude da od toga ne bude ništa."

Pitanje za Ustavni sud

Nastavio je prozivajući pravosudna tijela.

"Zato je veliko pitanje za Ustavni sud, koji je svoje već rekao, ali treba razmisliti treba li to ponoviti. Pitanje je i za DORH: smatra li da je ovo tema od nacionalnog interesa ili, kao i dosad, smatra da nije?

Trebam li ja biti prvi koji bi o ovome trebao govoriti? Zar netko misli da je ovo samo stvar Srba ili četnika o kojima pjevaju? Zar netko ima tu iluziju da se ti ljudi, koji su danas u manjini, sutra ne bi odnosili prema onima koje bi prepoznali kao nedovoljno velike Hrvate, kao što su oni "ustaše", kako sami sebi pjevaju? Zar nismo to već jednom iskusili?", rekao je.

'Ne čudi me Skejo'

Dodao je: "I na kraju, znam da preuzimam rizik ovime što činim. Nije mi prvi put, a vjerujem ni posljednji. I ne radim to od jučer.

Reći ću vam u kojem smislu i u kojem duhu to radim, jer mnogi to ili ne vide, ili su zaboravili, ili ne žele vidjeti i ne žele znati.

Prije 35 godina, u ranu jesen 1991., tijekom niza antiratnih aktivnosti koje sam u to vrijeme poduzimao s nizom kolega i prijatelja, sastao sam se s jednim od najviših dužnosnika Republike Srbije. Tražio sam da se umjesto rata traži mirno rješenje kako bi svi mogli živjeti u miru dok se ne pronađe rješenje za očit proces disolucije Jugoslavije."

Znate što mi je rekao na moj zahtjev? "Vi ne možete živjeti s ustašama", misleći pritom na Hrvate u Hrvatskoj.

Pogledao sam ga i rekao: "A što vi znate o ustašama? Kada ste vi imali posla s ustašama? I, uostalom, kad tako govorite, što vi znate o Hrvatima i kakvo vi istinsko iskustvo života s Hrvatima imate?"

To što radi oslobođeni Skejo mene ne čudi. On ima svoj račun da to radi. Ali ono što rade mladi ljudi koji nisu vidjeli ni "R" od rata, a zazivaju novi rat, i to na načelima najgore moguće ratne politike i iskustva iz vremena Drugoga svjetskog rata i NDH – to zabrinjava."

'To nije Hrvatska kakva je stvarana'

Pupovac je nastavio:

"Ti mladi ljudi, kao i oni koji okreću glavu od ovakvih pojava, zatvaraju uši ili relativiziraju sve ovo, te oni koji ih vode – a vode ih ljudi koji bi trebali znati bolje – puštaju da se to događa i da se Marku Skeji u raznim prigodama daje za pravo.

To nije Hrvatska kakva je stvarana, kakvu većina građana ove zemlje želi, među njima i preostali Srbi u Hrvatskoj, uključujući i mene. To nije Hrvatska koja je prošla put do članstva u Ujedinjenim narodima, Vijeću Europe, Europskoj uniji, Schengenu i europodručju. To nije Hrvatska koja je postala dio priznate i prihvaćene demokracije. Ovo je prijetnja toj Hrvatskoj. Ovo je neprijateljstvo prema toj Hrvatskoj.

Što se mene tiče, kao zastupnika koji je ne znam ni sam koliko puta prisegnuo na hrvatski Ustav, jedino slovo U koje može biti slovo zakona jest početno slovo hrvatskog Ustava.

Svaki pokušaj da se to slovo U pojavljuje na natpisima po školama, ulicama, tuđim automobilima, tuđim crkvama i na svečanostima poput ove ne bi smio biti slovo zakona, kako ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju."

Poziv na djelovanje

"Nadam se da će se vodeći ljudi pravosuđa – od Ustavnog suda i Vrhovnog suda do DORH-a – ozbiljno pozabaviti time. Nadam se da će vodeći autoriteti ove zemlje, iz svih područja javnog djelovanja i politike, pronaći snage i hrabrosti osloboditi se kompromiserstva i politike popuštanja dok nam se demokracija ugrožava te reći: Dosta.

A mladim ljudima treba pomoći da pronađu druge pjesme i druge vrijednosti, one koje će biti nadahnuće hrvatskoj slobodi danas. Takvih pjesama ima mnogo. Ovo je najgore što se moglo dogoditi. Ovo je najgora poruka koja se mogla odaslati.

I odaslana je u ime slobode, a za slobodu to znači – smrt.", zaključio je.

Na novinarsko pitanje ponovio je da "okretanje glave ili zatvaranje očiju i ušiju pred ovakvim pojavama zapravo je zabrinjavajuće i protuustavno ponašanje. To je nedemokratsko ponašanje kojim oni čiji je posao štititi hrvatski Ustav i demokraciju prepuštaju tu demokraciju ugrozi mržnje i poziva na nasilje."

Zaključio je: "To je izravna prijetnja pripadnicima srpske zajednice, ali i svima koji su stradavali zbog rasnih zakona NDH. Istodobno, to je prijetnja svakom hrvatskom građaninu koji želi živjeti u uređenoj državi utemeljenoj na Ustavu i demokratskim načelima."