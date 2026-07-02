Ustaše i NDH neće se više smjeti ni spomenuti u RS: Spremaju se velike kazne zatvora

Vlada Republike Srpske usvojila je u četvrtak Prijedlog zakona o dopunama Kaznenog zakona Republike Srpske kojim se uvodi kazna zatvora do tri godine za dva nova kaznena djela: javno promicanje i veličanje ustaštva i ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH) te javno isticanje i promicanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Odluka je donesena na 17. redovnoj sjednici Vlade u Banjoj Luci.

Kako piše Klix.ba, policija Republike Srpske već godinama kažnjava građane zbog isticanja zastave s ljiljanima, smatrajući je ratnom zastavom.

Međutim, sudovi u Republici Srpskoj ranije su zaključili da nošenje i isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni kazneno djelo ni govor mržnje.

U presudama iz 2018. i 2020. godine navedeno je da je riječ o službenoj zastavi međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je ta država 22. svibnja 1992. primljena u Ujedinjene narode.

Kako je priopćila Vlada Republike Srpske, izmjene zakona predložene su nakon što je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promicanja i veličanja ideologije i simbola NDH te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

"Cilj je zaštititi društvo i spriječiti širenje ideologija koje u javnom prostoru promiču mržnju i netrpeljivost. Ovo zakonsko rješenje kriminalizira promicanje i veličanje ideologije i simbola NDH te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i predviđa odgovarajuće kazne", navodi se u priopćenju.

Kazna do tri godine zatvora

Prijedlogom zakona propisano je da će kaznom zatvora do tri godine biti kažnjen svatko tko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave ili parole kojima se promiče ili veliča Armija Republike BiH, kao i ustaštvo ili ideologija NDH.

Ako takvo postupanje dovede do nereda, nasilja ili drugih ozbiljnih posljedica, predviđena je kazna zatvora od dvije do pet godina. Istom kaznom bit će kažnjeni i organizatori ili osobe koje financiraju ili na drugi način pomažu počinjenje tih kaznenih djela.

Da bi zakon stupio na snagu, mora ga usvojiti i Narodna skupština Republike Srpske.

Već stižu i prve reakcije. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska, Ćamil Duraković, ocijenio je da je Prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promicanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u izravnoj suprotnosti sa Zakonom o obrani Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba.

Duraković smatra da taj prijedlog predstavlja pokušaj prekrajanja povijesnih i pravnih činjenica.

"Posebno je indikativno da se predlagatelj nije odlučio zabraniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine jer je riječ o službenoj zastavi međunarodno priznate države pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene narode i čiji je pravni status potvrđen kroz sudsku praksu. Umjesto toga, pokušava se kriminalizirati zastava i simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine, iako je riječ o legalnoj vojsci međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine", rekao je Duraković.

Duraković ističe da ovakav prijedlog ne doprinosi pomirenju niti jačanju povjerenja među narodima, već predstavlja nastavak politike selektivnog tumačenja povijesti i produbljivanja podjela.