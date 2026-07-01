Vučić priprema 'Putinov scenarij'? Analitičari razotkrili plan: 'Evo što je glavna stvar'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastojat će oponašati model ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi ostao na vlasti, ocijenio je u utorak Financial Times (FT) u svojoj analizi.

FT, koji Vučića opisuje kao "saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa", podsjeća da je Vučić izjavio da će podnijeti ostavku, a potom se pokušati vratiti kao premijer nakon izvanrednih izbora ove jeseni.

"Na nadolazećim izborima, ako to stranka želi i zatraži, zajedno ću s vama pomoći osvojiti povjerenje ljudi", rekao je Vučić na skupu vladjućeg SNS-a u Beogradu u subotu.

Prosvjedi i rastuće nezadovoljstvo

U članku se ističe kako se Vučić suočava sa sve većim prosvjedima i rastućim nezadovoljstvom zbog navodnih autoritarnih sklonosti, korupcije i sporog gospodarskog razvoja.

Već više od godinu dana protiv njega se održavaju prosvjedi potaknuti urušavanjem nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024. godine, u kojem je poginulo 16 ljudi.

Navodi se i kako je Vučić jedan od rijetkih preostalih Trumpovih saveznika u srednjoj i istočnoj Europi. "Preuzeo je dio retorike MAGA pokreta, napadajući Bruxelles, neovisne medije i 'elite' koje navodno podupiru strani centri moći, dok istovremeno naglašava konzervativne vrijednosti poput obitelji, kršćanstva i protivljenja rodnoj ideologiji", ističe FT.

Mišljenje analitičara

Analitičari smatraju kako postoji šansa da Vučić ovim najavama možda ispituje političko raspoloženje javnosti te da bi, ako procijeni da trenutak nije povoljan, mogao odustati od obećanja o ostavci.

Helena Ivanov, suradnica-istraživačica londonskog think-tanka Henry Jackson Society, napominje kako ovo nije prvi put da Vučić ispituje teren. "Prije nekoliko mjeseci rekao je da bi se izvanredni izbori mogli održati u srpnju. Također je rekao da će se kandidirati za premijera samo ako to od njega zatraži stranka, a naravno da će ona to zatražiti", smatra Ivanov.

Dodaje kako se čini da se Vučić nada "Putinovom scenariju" te da je "nastavljajući dominirati javnim životom putem vladajućeg SNS-a već iskrivio srbijanski ustavni poredak, prema kojem je predsjednička funkcija uglavnom ceremonijalna". Podsjetimo, Putin je u razdoblju od 2008. do 2012. zamijenio funkcije s tadašnjim premijerom Dmitrijem Medvedevom kako bi izbjegao ograničenje broja predsjedničkih mandata.

"Glavna stvar je da on drži moć u stranci i zemlji", kaže Ivanov i dodaje da ovo nije popuštanje studentima, već samo način na koji Vučić svoje biračko tijelo drži spremnim u predizbornom razdoblju.

'On nije kockar'

Za FT je govorila i osoba dobro upoznata s beogradskom politikom, koja ističe da postoje dvije strategije. "Strategija velikog rizika i velikog dobitka bila bi da se istovremeno održe predsjednički i parlamentarni izbori", kaže stručnjak, ali ističe i da "Vučić nije kockar".

"Strategija niskog rizika bila bi da se predsjednički izbori održe tek nakon što je osigurana parlamentarna većina za SNS, te da se predsjedništvo zadrži barem do 2027. godine", dodao je izvor.

Podsjetimo, studentski pokret obećao je da će na parlamentarnim izborima istaknuti svoje kandidate, čime će postati jedini ozbiljan izazivač vladajućoj stranci. Vučić je u ponedjeljak rekao da bi se izbori trebali održati u iduća tri do četiri mjeseca.