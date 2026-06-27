Vučić sprema 'dernek' Ćacija: Roboti Milutin i Dragutin plešu Moravac, dolaze Ace Lukas, Vesna Zmijanac

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je skup 'Srbija, jedna porodica' koji će se održati u subotu ispred Narodne skupštine Srbije. Kurir piše kako će na skupu biti razvijena najveća zastava Srbije, duga više od 500 metara i teška gotovo jednu tonu. Uz bogat program najavljeno je i predstavljanje "planova i programa za budućnost Srbije".

"Građane očekuje bogat program za sve generacije – od glazbenog programa s poznatim izvođačima do tehnoloških atrakcija, a najavljeno je i predstavljanje humanoidnih robota koji će, uz zvuke harmonike, plesati 'Moravac'", javlja Kurir.

Prema programu, nakon 11 sati bit će organiziran bogat sadržaj za djecu. U 15 sati povorka mladih krenut će prema Skupštini, a nešto prije 16 sati započet će nastupi Vesne Zmijanac, Mire Škorić, Ace Lukasa i drugih.

U 17 sati prema Skupštini će krenuti motociklisti, nakon čega će sudionici skupa pronijeti veliku srpsku trobojnicu gradom do platoa ispred Doma Narodne skupštine. U 18 sati počinje glavni dio programa, tijekom kojeg će okupljeni moći vidjeti humanoidne robote nazvane Milutin i Dragutin, a onda je predviđeno obraćanje predsjednika Srbije.

15 probranih tema

Vučić je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti obrazac s 15 tema te će moći zaokružiti pet koje smatraju najvažnijima i koje žele da država provede.

Na obrascu je ostavljen i prostor da svatko napiše probleme s kojima se suočava te iznese svoje primjedbe.

Vučić je naveo da su među ponuđenim temama: veća briga za građane, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje zdravstvenih usluga, kvalitetnije obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost te veća ulaganja u kulturu i ekologiju.

'Blokaderska Srbija'

Reporterka N1 Srbija u subotu ujutro javlja da ispred Skupštine vlada radna atmosfera i pripreme za skup SNS-a.

U blizini Skupštine i Pionirskog parka, kao i u okolnim ulicama, kretanje je moguće isključivo pješice ili vozilima koja sudjeluju u organizaciji skupa. Postavljene su metalne barijere i ograde, dopremljene velike količine vode, a na terenu su ekipe koje postavljaju štandove i pozornicu.

Postavljeni su transparenti s natpisom „Srbija pobjeđuje“, a na samom raskrižju nalazi se improvizirani prostor obložen crnim transparentom s natpisom: „Blokaderska Srbija, 19 mjeseci nasilja, maltretiranja, vrijeđanja, prijetnji, odbijanja dijaloga – da nikada ne zaboravimo.“

'Uboli i ćaci'

Novinar televizije KTV iz Zrenjanina i nekadašnji član srpskih Radikala, Nemanja Šarović snimio je prostor iznutra, objavivši kratak opis viđenog. "I ćorava koka ubode zrno, uboli i ćaci."

Podsjetimo, usred studentskih blokada fakulteta u Srbiji, na ulazu u novosadsku gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u proljeće prošle godine pojavio se grafit "Ćaci u školu". Autor je namjeravao napisati "Đaci u školu" na ćirilici, ali je pogrešno upotrijebio slovo Ć umjesto Đ.

Od tada izraz "ćaci" postao je simbol za studente koji slijepo podržavaju režim Aleksandra Vučića. Ubrzo nakon toga, u Beogradu se pojavila grupa pod nazivom "Studenti 2.0", koja se okupljala u Pionirskom parku i tvrdila da se protivi studentskim blokadama jer "samo žele učiti".

Na društvenoj mreži X proširio se izraz "Ćaciland" za kamp u Pionirskom parku koji ismijava njegove sudionike kao "lažne studente".