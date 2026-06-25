Otkriveno tko plaća Vučićevog savjetnika: 'Ja ga zovem Švabo, a on mene divlji Srbin'

Nijemac Jörg Heskens savjetuje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića 13 godina, a plaća ga njemačka vlada i u velikoj mjeri se fokusira na zaštitu njemačkih ekonomskih interesa u Srbiji, objavila je u četvrtak Balkanska istraživačka mreža (BIRN), na temelju istraživanja Heskensova angažmana provedenog u suradnji s Der Spiegelom.

Istraživanje BIRN-a i njemačkog magazina, usredotočeno na dokumentaciju koju je BIRN sakupljao više od šest mjeseci od njemačkih institucija po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja – a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas – pokazuje da je Srbija u vrijeme Vučićeve vladavine "postala servisna ekonomija njemačkog gospodarstva", te da su "predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli osobu s kojom se izravno mogu ugovarati poslovi".

"Ja ga zovem ‘moj Švabo’, on mene zove ‘moj divlji Srbin’. Tako mi razmjenjujemo komplimente“, izjavio je Vučić u veljači 2023. na otvaranju tvornice njemačke tvrtke Continental u Novom Sadu, opisujući bliskost odnosa s Heskensom, njegovim savjetnikom za njemačke investicije.

Niz ustavnih, zakonskih i političko-sigurnosnih pitanja

Haskensov angažman, prema navodima BIRN-a, otvara "niz ustavnih, zakonskih i političko-sigurnosnih pitanja", a dva medija otkrivaju detalje njegova angažmana - tajne sastanke i planove o projektu (rudarenja litija) Jadar prije i poslije njegova stopiranja, te financije koje je Njemačka namijenila za podršku rudarenju u jeku studentskih prosvjeda kojima je od vlasti traženo da se obustave projekti rudarske kompanije Rio Tinto.

Dokumentacija do koje su došli BIRN i Der Spiegel pokazuje da suradnja Vučića i Njemačke postaje prvenstveno fokusirana na projekat rudarenja litija u zapadnoj Srbiji. U vrijeme potpisivanja sporazuma, kako se navodi, javnost Srbije nije bila upoznata s ulogom Njemačke u projektu i njihovim dogovorima s predsjednikom Vučićem.

Ta dva medija otkrivaju da je projekt Jadar ostao prioritet njemačkog partnerstva s Vučićem i tijekom prošlogodišnjih velikih protuvladinih građanskih prosvjeda predvođenih studentskim pokretom, potaknutim pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024.

Suradnja na razvijanju planova o rudarenju litija 2025. je dodatno konkretizirana, jer je Berlin namijenio 4,9 milijuna eura za pomoć pri realizaciji projekta Jadar, a dogovoren je i dolazak njemačkih stručnjaka koji bi trebali savjetovati srbijanske institucije zadužene za odobravanje rudarskih projekata.

Zanimljiva otkrića

Dokumentacija do koje su došli BIRN i Der Spiegel "sugerira da je vlastima unaprijed bilo jasno da je zaustavljanje projekta uoči izbora 2022. godine bilo privremeno", s obzirom na to da su samo mjesec dana nakon izbora Vučić i tadašnji njemački kancelar Olaf Sholz razgovarali o ponovnom pokretanju projekta "unatoč zabrinutosti dijela srbijanskog stanovništva“.

Također, BIRN otkriva i da je potpisivanje Memoranduma o suradnji na polju kritičnih sirovina s EU-om tijekom posjeta Sholza u srpnju 2024. "pripremano mjesecima ranije u okviru suradnje Vučića i Njemačke", odnosno prije odluke Ustavnog suda kojim je u Srbiji pravno rehabilitiran projekat Jadar.

Profesor sveučilišta u Grazu Florian Bieber kaže za BIRN da partnerstvom sa Vučićem “njemačka vlada zapravo podržava ustavnu zlouporabu koju Vučić provodi time što kontrolira sve“.

Nakon upita BIRN-a i Der Spiegela, Heskens je sa svog LinkedIn profila uklonio navod da je savjetnik srbijanskog šefa države i promijenio ga tako da sada samo piše kako radi u kabinetu predsjednika, navodi BIRN u opsežnom članku.