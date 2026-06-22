Vučić stao pred novinare pa ispalio: 'Jedva čekam ići u zatvor, neka dođe FBI'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je u ponedjeljak američki Savezni istražni ured (FBI) i sve europske sigurnosne službe da dođu i ispitaju je li na studentskom prosvjedu u Beogradu prošle godine korišten zvučni top, prenosi Nova.rs.

Vučić je još jednom ponovio kako su tvrdnje o upotrebi zvučnog topa obična laž i kazao kako je šef ruske Savezne sigurnosne službe (FSB) "već stavio svoj potpis da toga nije bilo".

"Vi nam recite koga da pozovemo od ozbiljnih službi - nema problema. Tko god dođe, reći će vam da ga nije bilo. I ne možete izmisliti da je to bilo korišteno kada nije", poručio je Vučić novinarima.

'Zato sipaju mržnju'

Ponovio je i kako njegovi politički protivnici znaju da zvučni top nije upotrijebljen na prosvjedu 15. ožujka prošle godine. "To što pričaju o tome da će nas uhititi samo znači da nemaju plan i ideju. Jedva čekam ići u zatvor zbog toga jer je to najobičnija laž i svi ljudi iz sigurnosnog sektora znaju da se to nije dogodilo", istaknuo je predsjednik Srbije.

Naveo je i kako ga protivnici napadaju jer mu ne mogu reći da nije napravio puno stvari na području ekonomije, infrastrukture, stadiona, kazališta i medicinskih ustanova. "I zato sipaju mržnju preko svojih platformi, gdje ih pojačavaju i umnožavaju, a onda dio ljudi misli da je istina", tvrdi Vučić.