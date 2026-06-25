Objavljeno koliko iznosi prosječna neto plaća u Srbiji

Prosječna neto plaća u Srbiji u travnju je iznosila 1.032 eura, a prosječno isplaćena bruto plaća bila je 1.423,7 eura, priopćio je u četvrtak Republički zavod za statistiku.

U odnosu na travanj lani, prosječna neto plaća po zaposleniku nominalno je porasla 11,5 posto, a realno za 7,9 posto. Istodobno, bruto plaća nominalno je bila viša za 11,4 posto, a realno za 7,8 posto.

Medijalna neto plaća u travnju ove godine iznosila je 801,6 eura, što znači da je 50 posto zaposlenika ostvarilo plaću iznad, a 50 posto ispod tog iznosa.

Rast bruto plaća od siječnja do travnja ove godine, u usporedbi s istim razdobljem 2025. bio je nominalno 11,5 posto, a realno oko 8,5 posto, dok je prosječna neto plaća uvećana nominalno za 11,6 posto, a realno za 8,6 posto.

Prema projekcijama Narodne banke Srbije (NBS), ove godine očekuje se inflacija od 3 posto, uz odstupanje od te projekcije u plus i minus za 1,5 postotnih bodova.

U svibnju ove godine godišnja stopa inflacije u Srbiji dosegnula je 3,5 posto.