Zendaya i Tom Holland mjesecima skrivali brak, a sada su priredili intimno slavlje

Jedan od najomiljenijih holivudskih parova, glumci Zendaya (29) i Tom Holland (29), ponovno su uspjeli sačuvati svoju privatnost. Nekoliko mjeseci nakon što je potvrđeno da su se u tajnosti vjenčali, glumački par organizirao je intimnu proslavu braka u luksuznom hotelu Beaverbrook u engleskom Surreyju, nedaleko od mjesta u kojem je Holland odrastao.

Prema pisanju stranih medija, slavlje je održano 4. kolovoza, a prisustvovali su samo članovi obitelji i najbliži prijatelji. Par je ostao vjeran svojoj dugogodišnjoj odluci da privatni život drži podalje od očiju javnosti pa ni ovaj put nisu objavili fotografije ni detalje s proslave.

Mjesecima skrivali da su u braku

Glasine da su Zendaya i Tom Holland izrekli sudbonosno "da" počele su kružiti još početkom godine, kada je njezin dugogodišnji stilist Law Roach na crvenom tepihu SAG Awardsa izjavio da se vjenčanje već dogodilo te da ga je javnost jednostavno propustila. Ubrzo su obožavatelji primijetili i da je glumica zaručnički prsten zamijenila jednostavnim zlatnim vjenčanim prstenom, što je dodatno raspirilo nagađanja.

Sve je konačno potvrdio sam Holland u lipnju tijekom intervjua, govoreći o viralnim fotografijama vjenčanja koje je generirala umjetna inteligencija, otkrio je kako nije morao uvjeravati članove obitelji da su fotografije lažne jer su "svi bili tamo", čime je praktički prvi put javno priznao da su se on i Zendaya doista vjenčali.

Ljubav koja traje godinama

Zendaya i Tom Holland upoznali su se 2016. godine na snimanju filma Spider-Man: Homecoming, u kojem su utjelovili Petera Parkera i M.J. Iako su godinama tvrdili da su samo prijatelji, njihova je veza potvrđena 2021., nakon što su fotografirani kako se ljube u automobilu u Los Angelesu. Od tada slove za jedan od najskladnijih holivudskih parova, a unatoč golemoj popularnosti rijetko javno govore o svom odnosu.

Posljednjih mjeseci zajedno su promovirali film Spider-Man: Brand New Day, a oboje glume i u novom filmu Christophera Nolana The Odyssey. Iako su među najtraženijim glumcima svoje generacije, i dalje uspijevaju sačuvati ono što im je, kako su više puta istaknuli, najvažnije - privatnost.