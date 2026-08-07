Koliki vam je zapravo IQ? Hrvatska Mensa donosi ključne detalje o testiranju i članovima

Iako visoka inteligencija ne garantira uspjeh u životu, mnogi žele znati koliki je njihov IQ. Upravo zato su razni internetski testovi inteligencije među najpopularnijim sadržajima na mreži. No, stručnjaci upozoravaju da pravi rezultati zahtijevaju službena i dubinska testiranja, a iz Hrvatske Mense otkrili su nam kako ih možete ostvariti te su istaknuli da je rezultat pristupnika njegova privatna stvar.

"Rezultati su povjerljiv podatak, odnosno testove jedino nadzorni psiholog smije pregledavati te imati uvid u rezultate. Hrvatska Mensa od nadzornog psihologa dobiva isključivo popis osoba koje su na temelju postignutog rezultata na testu inteligencije ispunile uvjet za učlanjenje, te im šalje poziv da to i učine ako žele", pojasnili su.

Uvjet za učlanjenje u Mensu je ostvareni rezultat od IQ 131 i više po Wechslerovoj ljestvici, odnosno centil 98 i više (gornjih dva posto populacije). Iz Mense napominju da je prosječni IQ 100, a distribucija kvocijenta inteligencije je po Gaussovoj krivulji.

Iako nam nisu mogli otkriti ništa konkretno o inteligenciji članova zbog povjerljivosti podataka testiranja, istaknuli su napredak Hrvatske Mense u poretku nacionalnih Mensi po broju članova na milijun stanovnika.

"Hrvatska Mensa je u 2025. godini napredovala za jedno mjesto u odnosu na godinu ranije te s 342 člana na milijun stanovnika pozicionirala se na sedmo mjesto od ukupno 42 nacionalne Mense. Napretku Hrvatske Mense u poretku nacionalnih Mensi po broju članova na milijun stanovnika, uvelike je doprinio prošlogodišnji rekordan broj članova, tj. njih 1445". kazali su.

Foto: Hrvatska Mensa

Kako saznati koliki vam je IQ?

Iz Mense su napomenuli da navedeno nije pokazatelj koliko su Hrvati inteligentni u odnosu na ostale, već pokazuje snagu Hrvatske Mense unutar krovne organizacije - Mense International, u kojoj Hrvatska Mensa odlično kotira i uživa status jedne od najperspektivnijih i najuzornijih članica.

"Sukladno rezultatima dodatne analize koja je izrađena isključivo u Hrvatskoj Mensi, u pogledu nacionalnih Mensi s više od 1000 članova i uzevši u odnos BDP per capita, Hrvatska Mensa se po relativnom broju članova nalazi na visokom trećem mjestu, odmah iza Mađarske i Švedske", kažu.

Foto: Hrvatska Mensa

Ako želite otkriti koliki je zaista vaš IQ, Mensa ove godine slavi 80 godina postojanja, a tu obljetnicu prigodno će obilježiti krajem rujna povodom Međunarodnog dana inteligencije kada Hrvatska Mensa planira organizirati testiranja u četiri najveća grada. Predbilježbu za poziv na ta testiranja moguće je izvršiti na njihovoj internetskoj stranici.

Ako, pak, niste sigurni ima li smisla doći na testiranje inteligencije, možete ispuniti probni test u privatnosti vašeg doma.

"Kao kvalitetan oblik samoprocjene može poslužiti norveški tip testa koji se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske Mense. Ako se na tom testu ostvari rezultat iznad 120, preporuka je da se pristupi pravom testiranju u organizaciji Hrvatske Mense", objasnili su iz Mense.

Kakve testove koristi Hrvatska Mensa?

Ponekad se očekivanja ne poklapaju s realnom slikom i rezultatima, pa ako ste na testu podbacili te smatrate da ga možete bolje riješiti, ponovnom testiranju možete pristupiti nakon isteka tekuće i sljedeće kalendarske godine od prethodnog testiranja.

Imajte u vidu da neke životne okolnosti mogu biti prepreka za ostvarivanje realnih rezultata na testu.

"Osim samih kognitivnih sposobnosti, postoje određeni čimbenici koji u danima prije testiranja mogu utjecati na rezultat pojedinca, kao što su: kvalitetan san, fizička aktivnost, upravljanje stresom, opuštanje, prehrana, dovoljan unos tekućine te pozitivno razmišljanje", objasnili su u Mensi.

Za razliku od testova znanja, za testiranje inteligencije nije potrebna nikakva priprema niti predznanje.

"Što se tiče rješavanja standardiziranog testa inteligencije kojeg koristi Hrvatska Mensa, nije potrebno nikakvo konkretno predznanje niti posebna priprema. Test je neverbalan, što znači da ne sadrži alfanumeričke znakove, niti kulturno ili geografski specifične simbole. Kako bi olakšali pristupnicima pronalazak zadataka na internetu, na donjem dijelu internetske stranice mensa.hr/testiranja.html postavljeni su određeni testovi koje koriste druge Mense za probno rješavanje", pojasnili su iz Mense.

Prvi hrvatski Voyo original - pratite novu seriju 'IQ 160'. Ne propustite novi hit.

POGLEDAJTE GALERIJU