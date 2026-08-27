Ima šarm koji se ne može odglumiti: Dragana Mićalović rođena je za kameru i voditeljsku ulogu

Dragana Mićalović (35) uskoro će se publici predstaviti u potpuno novoj ulozi, a sudeći prema fotografijama, pred kamerama se snalazi kao da je ondje oduvijek. Šarmantna, elegantna i uvijek nasmijana, poznata srpska glumica sada će gledatelje voditi kroz 'Love Island Adria', regionalnu verziju najvećeg svjetskog dating showa.

Dragana je već pokazala da jednako dobro nosi glamurozna izdanja, jarke boje i opuštene dnevne kombinacije, a upravo njezina spontanost i vedra energija mogli bi biti jedan od zaštitnih znakova sezone. Na Tenerifima će pratiti kandidate kroz njihove ljubavne izbore, nova poznanstva i neočekivane preokrete, a publika će je tako upoznati i u sasvim drugačijem izdanju nego dosad.

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