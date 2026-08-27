Ovi ljubimci su bez imalo srama oteli partnere svojih vlasnika: Prizori su apsolutno urnebesni

Upoznavanje partnera s kućnim ljubimcem često je važan trenutak u vezi, no neki vlasnici nisu očekivali da će nakon toga završiti u drugom planu. Njihovi psi i mačke toliko su se vezali uz novu osobu u kući da su vrlo brzo počeli prisvajati svu pažnju, zagrljaje i mjesto na kauču.

Neki su se ljubimci čak ponašali kao da su upravo oni pravi partneri, dok su njihovi vlasnici postali samo promatrači sa strane.

Takve simpatične izdaje vlasnici su podijelili na Redditu, gdje su se u šali požalili da su im ljubimci doslovno oteli dečke, djevojke, muževe i žene.

Fotografije pokazuju pse koji se guraju između parova, mačke koje zauzimaju najbolje mjesto u krevetu i ljubimce koji partnerima svojih vlasnika upućuju poglede pune obožavanja.

U nekim slučajevima njihova privrženost izgleda toliko ozbiljno da vlasnicima ne preostaje ništa drugo nego prihvatiti novonastalu konkurenciju.

Iako su se požalili s dozom ljubomore, jasno je da im cijela situacija zapravo izmamljuje osmijeh. Teško je ostati ljut kada ljubimac tako očito pokaže koliko je zavolio novu osobu u obitelji.

Mi smo zato izdvojili najurnebesnije, ali istovremeno i najslađe fotografije koje najbolje pokazuju što se događa kada vaš ljubimac odluči da je vaš partner odsad - njegov.