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Nisu trebale pozornicu da bi ukrale kadar: Dvije zgodne plavuše uživale u čarima Špancirfesta

Nisu trebale pozornicu da bi ukrale kadar: Dvije zgodne plavuše uživale u čarima Špancirfesta
Foto: Špancirfest
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Sunčano i toplo vrijeme i u srijedu je izmamilo brojne špancirere u centar Varaždina. Iako na Starom gradu nije bilo koncerata, gradske ulice i trgovi ponovno su živjeli punim plućima.

Posjetitelji su uživali u uličnim performerima i sviračima, radionicama za djecu i mlade, brojnim štandovima, punim terasama i dobroj atmosferi koja je još jednom pokazala zašto je Špancirfest jedan od omiljenih ljetnih festivala. 

Grad je ponovno vrvio i brojnim ljepoticama, a fotografu su za oko posebno zapele dvije atraktivne plavuše koje je 'uhvatio' u ugodnom druženju u jednom od šarmantnih kutaka Špancirfesta.

Pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim ulicama i uživao u festivalskoj atmosferi!

 

Galeriju sa Špancirfesta donosi Varazdinski.net.hr

27.8.2026.
11:09
Hot.hr
Špancirfest
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