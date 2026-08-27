Nisu trebale pozornicu da bi ukrale kadar: Dvije zgodne plavuše uživale u čarima Špancirfesta

Sunčano i toplo vrijeme i u srijedu je izmamilo brojne špancirere u centar Varaždina. Iako na Starom gradu nije bilo koncerata, gradske ulice i trgovi ponovno su živjeli punim plućima.

Posjetitelji su uživali u uličnim performerima i sviračima, radionicama za djecu i mlade, brojnim štandovima, punim terasama i dobroj atmosferi koja je još jednom pokazala zašto je Špancirfest jedan od omiljenih ljetnih festivala.

Grad je ponovno vrvio i brojnim ljepoticama, a fotografu su za oko posebno zapele dvije atraktivne plavuše koje je 'uhvatio' u ugodnom druženju u jednom od šarmantnih kutaka Špancirfesta.

Pogledajte tko je sve prošetao varaždinskim ulicama i uživao u festivalskoj atmosferi!

Galeriju sa Špancirfesta donosi Varazdinski.net.hr