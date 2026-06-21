Srpkinja Bojana iskreno o radu na sezoni na Jadranu: 'Probudim se u 7 i već se iznerviram'

Srpska influencerica Bojana Topalović već šestu sezonu ljeto provodi radeći na hrvatskoj obali. Ove godine zaposlena je kao menadžerica restorana u Malom Lošinju, a na društvenim mrežama iskreno je progovorila o životu sezonaca, izazovima posla i onome zbog čega se, unatoč svemu, svake godine vraća.

Tijekom šest sezona Bojana je prošla gotovo sve pozicije u ugostiteljstvu.

"Radila sam kao konobarica, voditeljica smjene, zamjenica menadžera, a ove godine sam menadžerica restorana. Znam da zvuči puno, i jest puno. Redovito pitanje svih sezonaca je: 'Što mi je to u životu trebalo?'", ispričala je.

Priznaje da sezonski posao nije nimalo lagan te da su stres i naporan tempo svakodnevica.

"Kako je na sezoni? Neki dan je užas, a neki dan nije užas. A ono kad završiš smjenu i kažeš: 'E, danas mi je baš bio dobar dan na poslu', to je samo za one koji vole raditi u stresnim situacijama", rekla je.

'Plaća je dobra, a uspiješ i uštedjeti'

Ipak, smatra da sezonski rad ima svoje prednosti.

"Plaćen smještaj, plaćena hrana i plaća je okej. Uspiješ uštedjeti", poručila je.

Podijelila je i misao koja ju, kaže, motivira.

"Postoji jedna rečenica koju jako volim: 'Ne moraš voljeti svoj posao sve dok voliš život poslije posla, život koji ti taj posao omogućuje.' Ili, što bi se kod nas reklo: 'Sve ti je to u glavi.'"

Iako mnogi smatraju da sezonski radnici nemaju slobodne dane, Bojana tvrdi da je tijekom svih šest sezona imala jedan slobodan dan tjedno.

"Ništa posebno se tada ne događa, ali je barem zanimljivije nego kad radiš. Psihički se odmorim od radnog mjesta i ljudi. Kad radim, uglavnom budem previše umorna za bilo što, pa uvijek jedva čekam slobodan dan", napisala je na Instagramu.

Kako izgleda slobodan dan sezonke?

Otkrila je i kako provodi jedini dan u tjednu kada ne radi.

"Probudim se u sedam ujutro i već se iznerviram jer sam htjela spavati do 11, ali navikla sam se rano ustajati. Onda oko sat vremena provedem na telefonu kako bih nadoknadila sve vrijeme koje tijekom tjedna nisam provela na njemu. Uz kavu, na miru, jer ne žurim nikamo", opisala je.

Slobodan dan koristi i za obavljanje kućanskih obveza poput pranja odjeće, mijenjanja posteljine i odlaska u trgovinu.

"Nakon toga odem na kavu i nešto pojedem. Ali budući da je već četiri popodne, bolje mi je popiti Aperol nego kavu", našalila se.

Ostatak dana rezerviran je za plažu i druženje s prijateljima.

"Navečer popijem piće s prijateljima. Imamo mali 'brifing' na kojem prokomentiramo najnovije tračeve iz firme, jer doslovno, što drugo raditi. Sutra ujutro opet posao, do sljedećeg slobodnog dana", zaključila je.