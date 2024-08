Bojana iz Srbije sezonu došla odraditi u Hrvatsku. Otkrila kolike su plaće

Bojana Topalović, popularna tiktokerica iz Srbije, radi kao profesorica engleskog jezika u Vijetnamu, dok ljetne mjesece provodi u Hrvatskoj radeći sezonske poslove. Na društvenim mrežama mnogi su je pitali koliko zarađuje tijekom sezone, pa je odlučila ukratko pojasniti svojim TikTok pratiteljima.

"Odgovor na glavno pitanje - kolike su plaće u Hrvatskoj. Ovako se otprilike kreću, ali naravno da ima ljudi koji rade i za manje i za više. Ovo je neki prosjek. Plaće se kreću od 900 do 2500 eura, ovisno o poslu koji radite. Sobarice su plaćene oko 1000 eura, konobari od 1000 do 1700 eura, rad u kuhinji je plaćen između 1000 i 2500 eura, ovisno o znanju i iskustvu. Recepcija, animacija i spa pozicije od 900 do 1500 eura", priznala je.

Na kraju videa, Bojana je pitala svoje pratitelje tko, po njihovom mišljenju, na kraju sezone zarađuje najviše, a većina se složila da su to konobari.

Foto: Instagram Bojana Topalović

U jednom od svojih videa, Bojana je otkrila da već četiri godine radi u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone. "To su mi neka od najljepših ljeta. Rad na sezoni ima dobre i loše trenutke i bude ti dosta svega, ali i to prođe. Ostaju lijepe uspomene", istaknula je.

"Radiš 8, 10, 12 sati na dan, kako kad. Imaš jedan dan tjedno slobodno i taj dan izbjegavaš mjesto gdje radiš u širokom luku. Posao kao posao, mora se odraditi. Nisam oduševljena, ali sam zadovoljna zaradom. Hrana i smještaj su osigurani od strane poslodavca, što je jedini način na uštedite novac kad dođete", objasnila je Bojana, koja je ovo ljeto radila u istarskom mjestašcu Vrsar.

