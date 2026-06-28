Vučić pokazao moćne kineske i ruske rakete: 'Jako sam sretan, stiže nam još puno toga'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazočio je predstavljanju novih i moderniziranih sredstava Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici kraj Beograda.

Poručio je kako srpska vojska postaje sve snažnija te najavio službeni početak služenja vojnog roka za ožujak iduće godine, prenosi Blic.

"Naša je vojska sve snažnija, a bit ćemo istinski snažni tek kada nam krene vojni rok. To će dodatno pojačati naše obrambene kapacitete", poručio je Vučić. Prema njegovim riječima, prije ožujka provest će se sve potrebne birokratske procedure.

"U ožujku idemo na služenje kratkog, veoma kratkog vojnog roka, za koji mislim da će donijeti dobro svim muškarcima i mnogim djevojkama. Donijet će im mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti i drugačijeg sagledavanja života", pojasnio je Vučić.

Predstavljeno novo oružje

Na aerodromu u Batajnici tijekom prikaza u nedjelju prvi su put prikazane rakete i vođene bombe.

"Jako sam sretan. Puno ugovora potpisujemo i jako puno toga stiže. To je sve što mogu reći. Danas će ljudi imati priliku vidjeti dio onoga što je odavno stiglo", rekao je Vučić i dodao kako Vojska Srbije trenutačno posjeduje kineske, ruske i francuske rakete te da će se njihov broj u budućnosti dodatno povećavati.

Izložen je i lovac-presretač MiG-29 (L-18), kao i brojna sredstva namijenjena za uništavanje neprijateljskih ciljeva na zemlji, među kojima su se istaknule televizijski vođene bombe i rakete.

Izložene su i rakete CM-400, kvazibalističke rakete kineske proizvodnje za koje je Vučić prokomentirao kako nisu baš jeftine. Prikazana je i planirajuća vođena bomba LS-6, također kineske proizvodnje i srednjeg dometa, koja objekte prepoznaje na temelju kontrasta. Bomba je namijenjena za uništavanje većih utvrda, pista i kolona vozila, a rijetko koji sustav protuzračne obrane može je oboriti.

U arsenalu Vojske Srbije nalaze se i proturadarske rakete A31 s dometom od 100 do 130 kilometara, kao i modernizirani zrakoplov Orao (oznake M1A) za vatrenu potporu u složenim meteo-uvjetima danju i noću.

Zrakoplov nosi vođenu bombu FT-6 usmjeravanu satelitskom i inercijalnom navigacijom, s dometom od oko 80 kilometara, namijenjenu za uništavanje strateških objekata poput bunkera i mostova.

Predstavljena je i domaća zrakoplovna vođena raketa zrak-zemlja VRVZ-200. Njezin domet je 30 do 40 kilometara, a primarno je razvijena za modernizirane jurišne zrakoplove tipa J-22 Orao, kao i američka televizijski samovođena raketa AGM-65 Maverick dometa oko 20 kilometara.

Uz zrakoplove i helikoptere H145 vojnog zrakoplovstva, prikazan je i niz bespilotnih letjelica, lansera raketa te streljačkog naoružanja.