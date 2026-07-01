Putin planira napad sa sjevera? Oglasio se vrhovni ukrajinski general: 'To je realna opcija'

Vrhovni ukrajinski general Oleksandr Sirski rekao je u utorak da se njegove snage pripremaju za mogući novi ruski napad sa sjevera, ali da je svaki novi pokušaj napredovanja prema Kijevu malo vjerojatan.

U razgovoru za ukrajinsku televiziju TSN, također je rekao da je napad iz susjedne Bjelorusije malo vjerojatan, a nakon tjedana ukrajinskih tvrdnji da Moskva pokušava prisiliti svog saveznika da igra veću ulogu u ratu.

"Najvjerojatniji scenarij, a to potvrđuje i nekoliko izvora podataka, jest moguća ofenzivna akcija na sjeveru s teritorija Rusije, iz regije Brjansk. To je realna opcija i mi se, naravno, za nju pripremamo", rekao je Sirski.

Cilj takve operacije, smatra, nije pokušati krenuti prema Kijevu kao što su ruske snage pokušale učiniti nakon invazije u veljači 2022., prije povlačenja i fokusiranja na regiju Donbas na istoku. Umjesto toga, mišljenja je, Rusi bi pokušali zauzeti teritorij u ukrajinskoj regiji Černihiv i odvući ukrajinske snage koje su angažirane drugdje duž 1250 kilometara duge bojišnice. "Takva bi strategija značila razvlačenje bojišnice i smanjenje naših pričuva", kazao je Sirski.

Uloga Bjelorusije

No, smatra da je malo vjerojatno da bi Bjelorusija, koja je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dopustila korištenje svog teritorija za početni prodor u Ukrajinu, pristala na daljnje sudjelovanje u sukobu, rekao je. Da se ne upušta u takav pothvat Bjelorusiju već tjednima upozorava i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, napominje Reuters.

"S obzirom na nedavne događaje, ne mislim da bi se bjelorusko vodstvo odlučilo iskoristiti vlastiti teritorij i prepustiti ga agresoru kao polazište za ofenzivnu operaciju. Istovremeno, naravno, uzimamo u obzir i tu mogućnost", izjavio je Sirski. Između ostalog, Sirski je kazao da postoje naznake da su ruske trupe iscrpljene i da intenzitet borbi na frontu opada.

Prema njegovim riječima ruska aktivnost na frontu smanjena je za 30 posto, dok ukrajinske snage nastavljaju kampanju dalekometnih udara na ruske ciljeve, uglavnom povezane s naftnom industrijom.