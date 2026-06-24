Pola Krima bez struje, u Rusiji oganičili prodaju goriva: Negdje se može dobiti samo kanister

Ukrajinski dronovi tijekom noći na utorak pogodili su energetsku infrastrukturu na okupiranom Krimu te postrojenje za preradu plina u ruskoj Orenburškoj oblasti. Time se nastavlja pritisak Ukrajine na energetski sektor pod kontrolom Rusije.

Nakon eksplozija zabilježenih u elektrani Simferopol došlo je do prekida opskrbe električnom energijom, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

🇺🇦🇷🇺 - UKRAINE/RUSSIE



🔴Plusieurs drones Ukrainiens ont également attaqué cette nuit la centrale thermique de Simferopol en Crimée occupée. https://t.co/FlFTeGZ2fK pic.twitter.com/ABbo2JRqaX — NEXUS (@nexus_osint) June 24, 2026

Istodobno je glavna trafostanica u Sevastopolju više puta pogođena, zbog čega je cijeli grad ostao bez struje, prenosi proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind. Najnoviji napadi dolaze u trenutku kada su vlasti okupiranog dijela izvijestile da je nestankom energije pogođena oko polovice Krima.

JUST IN 🇷🇺🇺🇦⚡️



A Russian port facility in Crimea reported damage following a Ukrainian strike.

The attack comes amid continued escalation in Black Sea and occupied territories.

This highlights how maritime infrastructure is becoming a key pressure point in the conflict.

What… pic.twitter.com/eA3MSBJ4ab — Brics Times (@Brics_Timesx) June 23, 2026

Također, benzinskim postajama na Krimu također naloženo je da od 21. lipnja potpuno obustave prodaju goriva građanima.

Ukrajinski dronovi pogodili su i Orenburško postrojenje za preradu plina u Rusiji, gdje je nakon napada izbio požar.

Guverner Orenburške oblasti Jevgenij Solncev potvrdio je da je u blizini grada Orenburga izveden napad ukrajinskim dronovima, ustvrdivši da su letjelice "oborene iznad industrijskog postrojenja".

Orenburška oblast nalazi se uz granicu Rusije i Kazahstana.

Prema navodima ukrajinskih vojnih dužnosnika, u noći na 23. lipnja u velikoj operaciji pogođeni su željeznički most preko Sjevernokrimskog kanala, skladišta goriva i vojni objekti na okupiranom Krimu, objavio je Kyiv Independent.

Dan ranije, u noći na 22. lipnja, ukrajinski dronovi gađali su elektranu na Krimu, dok su dodatni napadi zabilježeni i na drugim okupiranim područjima te u Moskovskoj oblasti.

BREAKING:



Ukraine has struck a large Russians weapons depot in Kirovskoye, Crimea.



Secondary explosions can be seen for miles pic.twitter.com/492VsPWMN1 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2026

Kyiv Independent također donosi kako je najmanje 15 ruskih regija 23. lipnja uvelo ograničenja na prodaju goriva.

Rusija se suočava sa sve izraženijim nestašicama goriva, koje dodatno pogoršavaju ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na rafinerije nafte. Prošlotjedni napad na Moskovsku rafineriju nafte zaustavio je rad tog postrojenja, jednog od najvećih u Rusiji, koje opskrbljuje oko 40 posto moskovskog tržišta goriva i najveći dio regionalnih potreba za benzinom.

Prodaju najviše 30 litara benzina

U Belgorodskoj oblasti regionalne vlasti tvrde da goriva ima dovoljno, ali da su ograničenja uvedena kako bi se "spriječila moguća nestašica". Na benzinskim postajama Lukoila pojedinci mogu kupiti najviše 30 litara benzina ili 60 litara dizela, dok su na postajama Rosnjefta uvedena ograničenja za točenje goriva u kanistre. Benzinske postaje Gazprom Njefta u toj regiji prestale su prodavati benzin AI-95.

Većina ruskih dužnosnika koristi slična objašnjenja, tvrdeći da su mjere uvedene kako bi se spriječila "umjetno izazvana" nestašica goriva.

Ograničenja su uvedena i u Irkutskoj, Brjanskoj, Kurskoj, Novosibirskoj, Saratovskoj, Tjumenskoj, Penzenskoj, Voronješkoj, Murmanskoj, Vladimirskoj i Omskoj oblasti. Mjere su na snazi i u Hantijsko-Mansijskom autonomnom okrugu, Republici Sjevernoj Osetiji-Alaniji te Krasnojarskom kraju.

Neke od tih regija nalaze se tisućama kilometara od ukrajinske granice, što pokazuje sve veći domet ukrajinskih napada i sve veće poteškoće Kremlja da rat zadrži podalje od ruskog teritorija.

'Situacija s gorivom složena, ali pod kontrolom'

Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak izjavio je 23. lipnja da je stanje s opskrbom gorivom "složeno, ali pod kontrolom". Tijekom sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom rekao je da Rusija razmatra mogućnost zabrane izvoza dizelskog goriva.

Rusija je još u ožujku objavila zabranu izvoza benzina.

Na istom sastanku Putin je rekao da je vladi naložio poduzimanje mjera kako bi se ublažile posljedice ukrajinskih napada na Rusiju, no nije pojasnio o kakvim se mjerama radi.

Ukrajina ruske rafinerije smatra legitimnim vojnim ciljevima jer proizvode i gorivo i prihode koji financiraju ruski ratni stroj.